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  • Виллаш-Боаш: «Изменить лимит на легионеров в Китае по ходу сезона – не совсем верное решение»

Виллаш-Боаш: «Изменить лимит на легионеров в Китае по ходу сезона – не совсем верное решение»

17 января 2017, 19:59
8

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш негативно воспринял решение ужесточить лимит на легионеров в китайской Суперлиге. По мнению португальского специалиста, такие кардинальные шаги стоит предпринимать лишь по завершении сезона.

Напомним, что этой зимой состав «красных орлов» пополнили бразильский хавбек «Челси» Оскар и узбекский полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов. Согласно новым правилам лимита, находиться на поле одновременно могут только три иностранца.

«Такие решения следует принимать по завершении сезона, а не за месяц до его начала. Клубы совершали трансферы, учитывая старый лимит. Теперь от этого в той или иной мере пострадают все.

Как бы там ни было мы обязаны смириться с подобным шагом. Но мое мнение остается прежним: для таких нововведений выбрано не совсем подходящее время», – сказал Виллаш-Боаш.

Источник: Бомбардир.ру
Шанхай Порт Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (8)
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Chicha
1484673301
Опять его обидели с лимитом, весь сезон ныть будет.
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shinnik
1484673766
"РыжЫй и Грабли". Ремейк.
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giluxa1963
1484675481
а то у нас ноют лимит лимит вот лимит три на поле и все
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Kulimen
1484676861
Виллаш-Боаш как всегда ноет
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СашкаГуров
1484677237
хахаха весело подьебали!!! а сколько китайцы звёзд накупили!!!! скамейки звездатые будут и все от туда побегут обратно!!! а кому будут уже нужны....
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1484687373
Ною, ныл и буду ныть.
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juvseriy
1484691195
Вон он оказывается где) а я думал куда он подевался)
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la verdad
1484704348
Не плачь, Андрюша :))) Там, за плохие результаты, и кастрировать могут. Привыкай :)))
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