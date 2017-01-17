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    Виллаш-Боаш: «Изменить лимит на легионеров в Китае по ходу сезона – не совсем верное решение»

    Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш негативно воспринял решение ужесточить лимит на легионеров в китайской Суперлиге. По мнению португальского специалиста, такие кардинальные шаги стоит предпринимать лишь по завершении сезона.

    Напомним, что этой зимой состав «красных орлов» пополнили бразильский хавбек «Челси» Оскар и узбекский полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов. Согласно новым правилам лимита, находиться на поле одновременно могут только три иностранца.

    «Такие решения следует принимать по завершении сезона, а не за месяц до его начала. Клубы совершали трансферы, учитывая старый лимит. Теперь от этого в той или иной мере пострадают все.

    Как бы там ни было мы обязаны смириться с подобным шагом. Но мое мнение остается прежним: для таких нововведений выбрано не совсем подходящее время», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2017 19:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 января 2017, 04:52

      Не плачь, Андрюша :))) Там, за плохие результаты, и кастрировать могут. Привыкай :)))

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 января 2017, 01:13

      Вон он оказывается где) а я думал куда он подевался)

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 января 2017, 00:09

      Ною, ныл и буду ныть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 января 2017, 21:20

      хахаха весело подьебали!!! а сколько китайцы звёзд накупили!!!! скамейки звездатые будут и все от туда побегут обратно!!! а кому будут уже нужны....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 января 2017, 21:14

      Виллаш-Боаш как всегда ноет

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 января 2017, 20:51

      а то у нас ноют лимит лимит вот лимит три на поле и все

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 января 2017, 20:22

      "РыжЫй и Грабли".
      Ремейк.

      2
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      Рейтинг: +135

      Chicha 17 января 2017, 20:15

      Опять его обидели с лимитом, весь сезон ныть будет.

      -1
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