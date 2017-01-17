Виллаш-Боаш: «Изменить лимит на легионеров в Китае по ходу сезона – не совсем верное решение»

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш негативно воспринял решение ужесточить лимит на легионеров в китайской Суперлиге. По мнению португальского специалиста, такие кардинальные шаги стоит предпринимать лишь по завершении сезона.

Напомним, что этой зимой состав «красных орлов» пополнили бразильский хавбек «Челси» Оскар и узбекский полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов. Согласно новым правилам лимита, находиться на поле одновременно могут только три иностранца.

«Такие решения следует принимать по завершении сезона, а не за месяц до его начала. Клубы совершали трансферы, учитывая старый лимит. Теперь от этого в той или иной мере пострадают все.

Как бы там ни было мы обязаны смириться с подобным шагом. Но мое мнение остается прежним: для таких нововведений выбрано не совсем подходящее время», – сказал Виллаш-Боаш.