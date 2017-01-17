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  • Агент: «При всем уважении к Дзюбе, вряд ли его многие знают в Европе и Китае»

Агент: «При всем уважении к Дзюбе, вряд ли его многие знают в Европе и Китае»

17 января 2017, 19:46
18

Футбольный агент Сергей Пушкин прокомментировал шутливый пост нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о его переезде в Китай. По его словам, 28-летний форвард вряд ли сможет заинтересовать клубы из Поднебесной в силу своей небольшой известности за пределами России. После победы в контрольной встрече над «Чанчунь Ятаем» (5:2) игрок сине-бело-голубых написал на своей странице в Instagram, что собирается покинуть петербуржцев и перебраться в китайскую Суперлигу.

Отметим, что Пушкин представляет интересы защитников Тараса Бурлака («Рубин») и Георгия Щенникова (ЦСКА), а также ряда других российских футболистов.

«При всем уважении к Дзюбе, я не думаю, что в Европе и в Китае его многие знают. Да, у нас он король, вопросов нет, но Китаю сейчас нужны топовые, медийные, известные в мире спортсмены. Аршавин, Дзагоев, Акинфеев, Кокорин – еще может быть. Зарубежные агенты знают, как правило, только о существовании этих футболистов. Про других русских игроков они даже не слышали.

К ребятам, чьими контрактами я занимаюсь, предложений из Китая пока не поступало. Да и вряд ли такие варианты нам были бы интересны. Те же Бурлак и Щенников заинтересованы в первую очередь в игровой практике и сейчас хотят реализовать себя в нашем чемпионате. Естественно, предложения из-за рубежа – это всегда заманчиво, но лишь когда речь идет о Европе. Китай пока не интересен», – сказал Пушкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (18)
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Krics
1484672461
Ахмедов видимо "звезда"мирового уровня?
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Revolver76
1484672797
надо на ЧМ-18 попасть в одну группу с Китаем. тогда после матча Дзюбу будет знать каждый китаец
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alp
1484673757
какой король??? скорее принц незаконнорожденный
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shinnik
1484674447
Шутливый пост отец поэта Прокомментировал.. За это..ему молва пошла ,что это, не с позволения скорбя.. Когда же чёрт возьмёт тебя...
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alll-1
1484674795
король говна
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alll-1
1484674853
конифей известен всем такой дырки еще не было в истории футбола
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АЛЕКС 58
1484674906
Сделать Дзюбе и Кокорину китайские паспорта.Станут Дзю Бау Хуй и Коко Ше Мау. Станут известны на весь мир!
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Опорник84
1484675105
Ну а вдруг Халк порекомендовал Дзюбинью в Китайскую суперлигу! Как вам такой расклад?
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VVM1964
1484676535
ЗНАЮТ , ЗНАЮТ , НО НЕ КАК ФУТБОЛИСТА , А КАК БЛОГЕРА .
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Koreez
1484677930
если джулианно продолжить играть в таком же ритме и духе , то через пол года минимум , максимум через год его уведут и заберут у нас , и скорее всего за приличную сумму , На кокорина есть спрос из чемпионата франции и германии , но не из топовых команд , на Шатова есть ещё более шикарный запрос из европы , франция ,германия, италия , испания , если шатову переходить то это сейчас или в ближайшем летом , что бы успеть адаптироваться к чужому чемпионату и возраст как раз то что нужно , если чуть задержится , то ему не видать европейской карьеры Олегу Шатову , но ему нужно старательно и усердно работать , для того что поступили официальные предложение а не просмотры и проверки со стороны .
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