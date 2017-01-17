Агент: «При всем уважении к Дзюбе, вряд ли его многие знают в Европе и Китае»

Футбольный агент Сергей Пушкин прокомментировал шутливый пост нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о его переезде в Китай. По его словам, 28-летний форвард вряд ли сможет заинтересовать клубы из Поднебесной в силу своей небольшой известности за пределами России. После победы в контрольной встрече над «Чанчунь Ятаем» (5:2) игрок сине-бело-голубых написал на своей странице в Instagram, что собирается покинуть петербуржцев и перебраться в китайскую Суперлигу.

Отметим, что Пушкин представляет интересы защитников Тараса Бурлака («Рубин») и Георгия Щенникова (ЦСКА), а также ряда других российских футболистов.

«При всем уважении к Дзюбе, я не думаю, что в Европе и в Китае его многие знают. Да, у нас он король, вопросов нет, но Китаю сейчас нужны топовые, медийные, известные в мире спортсмены. Аршавин, Дзагоев, Акинфеев, Кокорин – еще может быть. Зарубежные агенты знают, как правило, только о существовании этих футболистов. Про других русских игроков они даже не слышали.

К ребятам, чьими контрактами я занимаюсь, предложений из Китая пока не поступало. Да и вряд ли такие варианты нам были бы интересны. Те же Бурлак и Щенников заинтересованы в первую очередь в игровой практике и сейчас хотят реализовать себя в нашем чемпионате. Естественно, предложения из-за рубежа – это всегда заманчиво, но лишь когда речь идет о Европе. Китай пока не интересен», – сказал Пушкин.