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    Агент: «При всем уважении к Дзюбе, вряд ли его многие знают в Европе и Китае»

    Футбольный агент Сергей Пушкин прокомментировал шутливый пост нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о его переезде в Китай. По его словам, 28-летний форвард вряд ли сможет заинтересовать клубы из Поднебесной в силу своей небольшой известности за пределами России. После победы в контрольной встрече над «Чанчунь Ятаем» (5:2) игрок сине-бело-голубых написал на своей странице в Instagram, что собирается покинуть петербуржцев и перебраться в китайскую Суперлигу.

    Отметим, что Пушкин представляет интересы защитников Тараса Бурлака («Рубин») и Георгия Щенникова (ЦСКА), а также ряда других российских футболистов.

    «При всем уважении к Дзюбе, я не думаю, что в Европе и в Китае его многие знают. Да, у нас он король, вопросов нет, но Китаю сейчас нужны топовые, медийные, известные в мире спортсмены. Аршавин, Дзагоев, Акинфеев, Кокорин – еще может быть. Зарубежные агенты знают, как правило, только о существовании этих футболистов. Про других русских игроков они даже не слышали.

    К ребятам, чьими контрактами я занимаюсь, предложений из Китая пока не поступало. Да и вряд ли такие варианты нам были бы интересны. Те же Бурлак и Щенников заинтересованы в первую очередь в игровой практике и сейчас хотят реализовать себя в нашем чемпионате. Естественно, предложения из-за рубежа – это всегда заманчиво, но лишь когда речь идет о Европе. Китай пока не интересен», – сказал Пушкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 19:46
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +19

      Koreez 17 января 2017, 21:32

      если джулианно продолжить играть в таком же ритме и духе , то через пол года минимум , максимум через год его уведут и заберут у нас , и скорее всего за приличную сумму , На кокорина есть спрос из чемпионата франции и германии , но не из топовых команд , на Шатова есть ещё более шикарный запрос из европы , франция ,германия, италия , испания , если шатову переходить то это сейчас или в ближайшем летом , что бы успеть адаптироваться к чужому чемпионату и возраст как раз то что нужно , если чуть задержится , то ему не видать европейской карьеры Олегу Шатову , но ему нужно старательно и усердно работать , для того что поступили официальные предложение а не просмотры и проверки со стороны .

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      Рейтинг: +19

      Koreez 17 января 2017, 21:28

      если честно то уже не много поздновато переезжать Артёму в топовые чемпионаты , потому что там предпочитают более молодого возраста игроков , будь артёму 21-25 лет сейчас , и показываю такую же игру как сейчас его давно бы забрали .

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      Рейтинг: +19

      Koreez 17 января 2017, 21:26

      скауты *

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      Рейтинг: +19

      Koreez 17 января 2017, 21:25

      Артёму Дзюбу знают в европе , по крайне мере скауту и некоторые тренера , так что у дзюбы есть спрос в европейских клубах , только в 28 лет переходить сейчас в топовый чемпионат нет смысла , у него возьмёт на адаптацию целый год минимум , если Артём уедет то в чемпионат франции или германии , ему там подойдёт , или в испанский или итальянский чемпионат и за хорошие средние клубы с может себя проявить , конечно всё зависит от адаптации игрока.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 января 2017, 20:45

      Ну а вдруг Халк порекомендовал Дзюбинью в Китайскую суперлигу! Как вам такой расклад?

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Опорник84 18 января 2017, 00:10

      Думаешь Халку там без него скучно?

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Bivaliy67 18 января 2017, 08:54

      Ну Халку не помешает лишняя "штанга", от которой бы в ворота отлетало....

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 17 января 2017, 20:41

      Сделать Дзюбе и Кокорину китайские паспорта.Станут Дзю Бау Хуй и Коко Ше Мау. Станут известны на весь мир!

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      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 13:36

      чмошник минус не забудь поставить

      -2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 20:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      конифей известен всем
      такой дырки еще не было в истории футбола

      -7
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 20:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      король говна

      -5
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > ZenitGunner 17 января 2017, 23:21

      ебло завали говно

      -3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 января 2017, 20:34

      Шутливый пост отец поэта
      Прокомментировал..
      За это..ему молва пошла ,что это,
      не с позволения скорбя..

      Когда же чёрт возьмёт тебя...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > ZenitGunner 18 января 2017, 01:13

      Бомжара, дзюбу обсуждай. Может даже поблогить с ним, ему все равно не футбола.

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      Рейтинг: +11234

      alp 17 января 2017, 20:22

      какой король??? скорее принц незаконнорожденный

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