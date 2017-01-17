Уткин: «Все происходящее в «Барселоне» при Энрике – предсказуемый тупик»

Спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что игра «Барселоны» требует изменений. По мнению журналиста, главный тренер команды Луис Энрике привил каталонцам предсказуемую схему действий на поле.

«То, что сейчас происходит в «Барселоне» – это предсказуемый тупик. Тупик не в смысле катастрофическом, а тупик в том смысле, что непонятно куда идти дальше.

«Барселона» давно перестала практиковать предельно коллективный футбол. Если максимально упростить формулировку – это три форварда и подносчики снарядов, какими бы они не были прекрасными. Это очень конечный вариант игры.

Время Луиса Энрике уходит? Нет, не обязательно. Я же говорю, что ситуация тупиковая, а командные тупики разруливаются, в том числе, путем смены тренера. Его сменить проще, чем команду», – заявил Уткин.

Отметим, что на данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 38 очков.