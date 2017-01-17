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    Уткин: «Все происходящее в «Барселоне» при Энрике – предсказуемый тупик»

    Спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что игра «Барселоны» требует изменений. По мнению журналиста, главный тренер команды Луис Энрике привил каталонцам предсказуемую схему действий на поле.

    «То, что сейчас происходит в «Барселоне» – это предсказуемый тупик. Тупик не в смысле катастрофическом, а тупик в том смысле, что непонятно куда идти дальше.

    «Барселона» давно перестала практиковать предельно коллективный футбол. Если максимально упростить формулировку – это три форварда и подносчики снарядов, какими бы они не были прекрасными. Это очень конечный вариант игры.

    Время Луиса Энрике уходит? Нет, не обязательно. Я же говорю, что ситуация тупиковая, а командные тупики разруливаются, в том числе, путем смены тренера. Его сменить проще, чем команду», – заявил Уткин.

    Отметим, что на данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 38 очков.

    Источник: Спорт FM

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    17.01.2017 18:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 18 января 2017, 07:05

      ну прям все видят мол тупик! а если чуть чуть подумать? смена/обновление игроков середины поля и защитников, поэтому такая неровная игра!! молодежь растет, но что бы игра их смотрелась, им нужно время что бы выйти на уровень близкий к хави -иньесты. потенциал есть нужно развивать, но от этого конечно будет в данный момент немного не стабильная игра! и результаты!

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 января 2017, 01:42

      Барса сложный и талантливый коллектив. Там футболисты сами себе тренеры с высокой мотивацией на красивую игру. Они от своей виртуозности получают кайф. Там участие тренера минимально, там всё решают лидеры. Захотят сыграют, а могут и постоять на поле, это тоже своеобразная игра нервов. Большие деньги выросли из красивого футбола, арена стадиона и болельщики, это продолжение единого ансамбля, они срослись с командой. Стадионы полные и это оценка класса футболистов. Футболисты понимают, если они не будут финтить и забивать , не будет болел, не будет и зарплаты. А роль тренеров там минимальна, Месси с Иньестой сами кого хочешь научат.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 января 2017, 21:00

      Луис энрике расстроился...

      Вася, все то же бла бла бла.. Как всегда ни о чем...

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