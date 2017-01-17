Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Все происходящее в «Барселоне» при Энрике – предсказуемый тупик»

Уткин: «Все происходящее в «Барселоне» при Энрике – предсказуемый тупик»

17 января 2017, 18:44
3

Спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что игра «Барселоны» требует изменений. По мнению журналиста, главный тренер команды Луис Энрике привил каталонцам предсказуемую схему действий на поле.

«То, что сейчас происходит в «Барселоне» – это предсказуемый тупик. Тупик не в смысле катастрофическом, а тупик в том смысле, что непонятно куда идти дальше.

«Барселона» давно перестала практиковать предельно коллективный футбол. Если максимально упростить формулировку – это три форварда и подносчики снарядов, какими бы они не были прекрасными. Это очень конечный вариант игры.

Время Луиса Энрике уходит? Нет, не обязательно. Я же говорю, что ситуация тупиковая, а командные тупики разруливаются, в том числе, путем смены тренера. Его сменить проще, чем команду», – заявил Уткин.

Отметим, что на данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 38 очков.

Источник: Спорт FM
Испания. Примера Барселона Энрике Луис Уткин Василий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1484676042
Луис энрике расстроился... Вася, все то же бла бла бла.. Как всегда ни о чем...
Ответить
Александр52
1484692979
Барса сложный и талантливый коллектив. Там футболисты сами себе тренеры с высокой мотивацией на красивую игру. Они от своей виртуозности получают кайф. Там участие тренера минимально, там всё решают лидеры. Захотят сыграют, а могут и постоять на поле, это тоже своеобразная игра нервов. Большие деньги выросли из красивого футбола, арена стадиона и болельщики, это продолжение единого ансамбля, они срослись с командой. Стадионы полные и это оценка класса футболистов. Футболисты понимают, если они не будут финтить и забивать , не будет болел, не будет и зарплаты. А роль тренеров там минимальна, Месси с Иньестой сами кого хочешь научат.
Ответить
Черемшанец
1484712346
ну прям все видят мол тупик! а если чуть чуть подумать? смена/обновление игроков середины поля и защитников, поэтому такая неровная игра!! молодежь растет, но что бы игра их смотрелась, им нужно время что бы выйти на уровень близкий к хави -иньесты. потенциал есть нужно развивать, но от этого конечно будет в данный момент немного не стабильная игра! и результаты!
Ответить
Главные новости
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
4
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
Все новости
Все новости
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
Вчера, 15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+