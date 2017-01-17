Уткин: «Все происходящее в «Барселоне» при Энрике – предсказуемый тупик»

ну прям все видят мол тупик! а если чуть чуть подумать? смена/обновление игроков середины поля и защитников, поэтому такая неровная игра!! молодежь растет, но что бы игра их смотрелась, им нужно время что бы выйти на уровень близкий к хави -иньесты. потенциал есть нужно развивать, но от этого конечно будет в данный момент немного не стабильная игра! и результаты!
Спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что игра «Барселоны» требует изменений. По мнению журналиста, главный тренер команды Луис Энрике привил каталонцам предсказуемую схему действий на поле.
«То, что сейчас происходит в «Барселоне» – это предсказуемый тупик. Тупик не в смысле катастрофическом, а тупик в том смысле, что непонятно куда идти дальше.
«Барселона» давно перестала практиковать предельно коллективный футбол. Если максимально упростить формулировку – это три форварда и подносчики снарядов, какими бы они не были прекрасными. Это очень конечный вариант игры.
Время Луиса Энрике уходит? Нет, не обязательно. Я же говорю, что ситуация тупиковая, а командные тупики разруливаются, в том числе, путем смены тренера. Его сменить проще, чем команду», – заявил Уткин.
Отметим, что на данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 38 очков.