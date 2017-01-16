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    «Динамо» намерено продать Драгуна из-за его большой зарплаты

    «Динамо» не хочет продолжать трудовые отношения с полузащитником Станиславом Драгуном и готово продать его в период зимнего трансферного окна. Причиной является заработная плата 28-летнего игрока, который входит в число самых высокооплачиваемых в команде.

    Ранее было объявлено, что бело-голубые, испытывающие серьезные финансовые трудности, готовы пойти на расторжение контрактов с рядом футболистов.

    «Клуб готов расстаться с Драгуном как с игроком с одной из самых больших зарплат в клубе. Он не полетит с командой на первый сбор и будет работать со второй командой. По тем же причинам клуб готов отпустить Павла Погребняка и Алексея Козлова, но они с командой на сбор полетят», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    В нынешнем розыгрыше ФНЛ Драгун записал в свой актив 10 матчей.

    Источник: ТАСС

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    16.01.2017 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 17 января 2017, 11:15

      А Козлова-то куда? давайте всех раздадим.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 января 2017, 20:17

      кто такой Драгун и за какие такие заслуги у него большая зарплата, сначала надают контрактов,a потом не знают как отделаться

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