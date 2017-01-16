«Динамо» намерено продать Драгуна из-за его большой зарплаты

«Динамо» не хочет продолжать трудовые отношения с полузащитником Станиславом Драгуном и готово продать его в период зимнего трансферного окна. Причиной является заработная плата 28-летнего игрока, который входит в число самых высокооплачиваемых в команде.

Ранее было объявлено, что бело-голубые, испытывающие серьезные финансовые трудности, готовы пойти на расторжение контрактов с рядом футболистов.

«Клуб готов расстаться с Драгуном как с игроком с одной из самых больших зарплат в клубе. Он не полетит с командой на первый сбор и будет работать со второй командой. По тем же причинам клуб готов отпустить Павла Погребняка и Алексея Козлова, но они с командой на сбор полетят», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Драгун записал в свой актив 10 матчей.