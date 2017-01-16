Газинский: «Сборы? Надо терпеть»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о ходе подготовительного сбора своей команды перед стартом весенней части чемпионата России.

«Серьезные нагрузки в начале сбора – обычное дело. После отпуска нужно привести себя в порядок. Нам всем давали задание на время отпуска. Если не бегать, не выполнять его, наверное, было бы гораздо сложнее. Но поскольку я, да и все остальные ребята, насколько мне известно, рекомендованную нам программу выполнили, сейчас втягиваться в рабочий режим намного проще.

Беговой тест сдавал не впервые. В предыдущий раз было намного сложнее, а сейчас он дался мне проще. Хотя заключительный отрезок, не скрою, добегал уже на последнем дыхании, на морально-волевых, как говорится.

Да, безусловно, на этом сборе нам приходится нелегко, но надо терпеть – мы прекрасно понимаем, что без этой подготовки в сезоне делать нечего», – рассказал Газинский.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в российской Премьер-лиге в составе «Краснодара», забив в них два гола.