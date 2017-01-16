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    Газинский: «Сборы? Надо терпеть»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о ходе подготовительного сбора своей команды перед стартом весенней части чемпионата России.

    «Серьезные нагрузки в начале сбора – обычное дело. После отпуска нужно привести себя в порядок. Нам всем давали задание на время отпуска. Если не бегать, не выполнять его, наверное, было бы гораздо сложнее. Но поскольку я, да и все остальные ребята, насколько мне известно, рекомендованную нам программу выполнили, сейчас втягиваться в рабочий режим намного проще.

    Беговой тест сдавал не впервые. В предыдущий раз было намного сложнее, а сейчас он дался мне проще. Хотя заключительный отрезок, не скрою, добегал уже на последнем дыхании, на морально-волевых, как говорится.

    Да, безусловно, на этом сборе нам приходится нелегко, но надо терпеть – мы прекрасно понимаем, что без этой подготовки в сезоне делать нечего», – рассказал Газинский.

    В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в российской Премьер-лиге в составе «Краснодара», забив в них два гола.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    16.01.2017 11:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 16 января 2017, 12:10

      Не помню, что-бы Краснодар после зимних сборов показывал какое-то подобие игры, сплошные провалы. Думаю чуда не произойдет и сейчас. И вообще к тренеру по физ подготовке ОГРОМНЫЕ ВОПРОСЫ ! Почему команда не бежит? Часто с забитыми мышцами и ТД и ТП. Да и Шалимов тот еще физрук! Первые игры все покажут! Ждет нас полный АТАС!

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      Рейтинг: +79

      Giletka > Krasnodar 123 16 января 2017, 13:42

      Наоборот же весна была ударная в прошлом сезоне.

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