Каррера: «Промес настроен выиграть титул чемпиона России»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы на то, что полузащитник команды Квинси Промес останется в Москве как минимум до летнего межсезонья.

«Квинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в «Спартаке» навечно. Но сейчас очень надеемся его сохранить. И сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России.

Скажу так: если не случится форс-мажор, то сохраним. К примеру, недавнее предложение китайского клуба по Витселю. Ни «Зенит», ни сам полузащитник не могли от такого отказаться. В современном футболе случаются варианты, которые переворачивают все с ног на голову, и бороться с подобными вещами объективно очень сложно», – сказал Каррера.

В текущем сезоне Квинси провел в составе «Спартака» 14 матчей в Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.