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    Каррера: «Промес настроен выиграть титул чемпиона России»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы на то, что полузащитник команды Квинси Промес останется в Москве как минимум до летнего межсезонья.

    «Квинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в «Спартаке» навечно. Но сейчас очень надеемся его сохранить. И сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России.

    Скажу так: если не случится форс-мажор, то сохраним. К примеру, недавнее предложение китайского клуба по Витселю. Ни «Зенит», ни сам полузащитник не могли от такого отказаться. В современном футболе случаются варианты, которые переворачивают все с ног на голову, и бороться с подобными вещами объективно очень сложно», – сказал Каррера.

    В текущем сезоне Квинси провел в составе «Спартака» 14 матчей в Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2017 06:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 16 января 2017, 11:45

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 16 января 2017, 08:27

      Промесу удачи в его желании.

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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 января 2017, 07:20

      #АнтохаНАШ

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