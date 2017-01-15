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    Харт: «Доннарумме всего 17 лет, но ощущение, будто он уже давно в футболе. Невероятно»

    Голкипер «Торино» Джо Харт поделился мнением о выступлении вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. По словам англичанина, молодой талант в свои 17 лет показывает высочайший уровень. Напомним, ранее сообщалось, что миланский клуб хочет продлить контракт с футболистом и готов платить ему 4,5 миллиона евро в год.

    «Доннарумма невероятен. Ему всего 17 лет, но это не имеет значения, а только добавляет блеска. Вы можете сказать, что он хорош, потому что выступает за сильный клуб, но это не так. Для своего возраста он выглядит зрело, будто его карьера длится уже многие годы», – сказал Харт.

    Источник: Football Italia

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    15.01.2017 17:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 января 2017, 10:37

      Имя Джанлуиджи для вратаря в Италии много значит и ко многому обязывает)))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 15 января 2017, 17:45

      сказал Доннарумма-)))

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