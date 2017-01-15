Ярмоленко: «Чемпионат России выше уровнем украинского, но я туда точно не поеду»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своих планах на будущее. 27-летний украинец подчеркнул, что ни в коем случае не перейдет в российскую Премьер-лигу.

— Какова вероятность, что Ярмоленко покинет «Динамо» уже этой зимой?

— Пока не особо хочу говорить на эту тему. Не хочется ничего обсуждать, не хочется комментировать слухи. У меня есть контракт с «Динамо». А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба.

— Ваш агент Вадим Шаблий признался, что вы ему сказали: «В Россию я не поеду». Такая позиция связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?

— В первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду.