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  • Ярмоленко: «Чемпионат России выше уровнем украинского, но я туда точно не поеду»

Ярмоленко: «Чемпионат России выше уровнем украинского, но я туда точно не поеду»

15 января 2017, 15:57
76

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своих планах на будущее. 27-летний украинец подчеркнул, что ни в коем случае не перейдет в российскую Премьер-лигу.

— Какова вероятность, что Ярмоленко покинет «Динамо» уже этой зимой?

— Пока не особо хочу говорить на эту тему. Не хочется ничего обсуждать, не хочется комментировать слухи. У меня есть контракт с «Динамо». А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба.

— Ваш агент Вадим Шаблий признался, что вы ему сказали: «В Россию я не поеду». Такая позиция связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?

— В первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Украина. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Динамо К Ярмоленко Андрей
Комментарии (76)
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filosof sparty
1484486165
Из народа сделали быдло…
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BarStep
1484486590
Зомбированные идиоты, - просрали страну... А какой был футбол у них при Лобановском - загляденье...
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Garrincha58
1484486737
кому ты тут нужен хохленок
Ответить
Joko21
1484489459
боится. Все понятно.
Ответить
la verdad
1484490134
Почитал комменты... Беда большинства русских людей в том, что они не хотят жить лучше других. Они хотят чтобы другие люди не жили лучше них. Даже дома они царапают новую машину соседу из зависти, искренне ненавидят "чурок, хохлов, китаёз, бульбашей, чухонцев, пиндосов, ускоглазых, гейропейцев" за то, что они не хотят жить так, как живут в России. Большинство русских реально верят в то, что могут учить других жить... Хотя за 15 лет не сделали ничего стоящего. Читать о том, что все кругом больны смешно. Посмотрите в зеркало! Может возникнет вопрос: "Если все против меня, может дело во мне?" Хотя вряд ли...
Ответить
Cheapnick
1484490797
Ну хоть бы постеснялся...сказал бы просто не нравится чемп...(((
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swot1205
1484491079
как в аденкдоте. хохол женился на русской. говорит возьму тебя жена на руки и покажу какая украина сильная. схвачу тебя и побегу и покажу какая украина быстрая. А дед с печки кричит: "а потом пойдешь и по мастурбируешь и покажешь какая Украина независимая"
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APchelov
1484493147
У патриота Ярмолки глаз шибко зоркий. Одна беда - глядит не туда
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life85
1484493363
Ещё одна жертва антироссийской пропаганды...так и закончит свою карьеру в Киеве , не попробовав себя нигде больше ...
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VikNMar
1484494337
И на хер нам такой пиндос не нужен , свой бабский характер показывай укропам сраным ....... фуфло драное .......
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