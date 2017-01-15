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    Ярмоленко: «Чемпионат России выше уровнем украинского, но я туда точно не поеду»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своих планах на будущее. 27-летний украинец подчеркнул, что ни в коем случае не перейдет в российскую Премьер-лигу.

    — Какова вероятность, что Ярмоленко покинет «Динамо» уже этой зимой?

    — Пока не особо хочу говорить на эту тему. Не хочется ничего обсуждать, не хочется комментировать слухи. У меня есть контракт с «Динамо». А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба.

    — Ваш агент Вадим Шаблий признался, что вы ему сказали: «В Россию я не поеду». Такая позиция связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?

    — В первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    15.01.2017 15:57
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +30

      druga7 28 января 2017, 23:40

      Да комментарии прикольные. Смотрю каждый "Кацап" ну который здесь написал начинает оправдываться. Да человек еще немного по определяется. И в конце концов поиграет в чм Турции за клуб Трахайспорт. Ну а в чм России на самоубийство как минимум тупо.И смысл крутой чемпионат. Типа дерби Томь- Оренбург , или Урал- Анжи. У нас своего гов...а хватает.

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      Рейтинг: +57

      Ailend 16 января 2017, 19:38

      ну такое..

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 января 2017, 23:53

      сейчас предложат круглую сумму и следующее интервью будет о том как он мечтал играть за эту команду

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      Рейтинг: +28

      ВСЕГДА СПАРТАК 15 января 2017, 21:15

      Сиди и прозябай в своей нэньки до скончания века.Прямо все за ним бегают.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > ВСЕГДА СПАРТАК 17 января 2017, 01:28

      А ты вообще понял про что он сказал ??? Рассуждаем , умничаем . А ты будешь его семью защищать на Украине от нациков если он в Россию поедет играть ??? им там голову оторвут а умничать то можно .

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 15 января 2017, 21:02

      емае, у хохлов башку снесло очень серьезно, и, похоже, надолго... начать нужно с того, что хохлоигроки тут никому нахер не нужны ))

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 января 2017, 18:59

      не плюй в колодец,может желающие в России найдутся

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp > sidul1 15 января 2017, 21:03

      кстати, да. может оказаться, например, послезавтра, что он с детства топил за условный спартак или краснодар, поступи ему оттуда хорошее предложение ))

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 января 2017, 18:32

      И на хер нам такой пиндос не нужен , свой бабский характер показывай укропам сраным ....... фуфло драное .......

      3
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      Рейтинг: +673

      life85 15 января 2017, 18:16

      Ещё одна жертва антироссийской пропаганды...так и закончит свою карьеру в Киеве , не попробовав себя нигде больше ...

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > life85 15 января 2017, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как все российские футболисты в Москве с 2009 года :)))

      -5
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      Рейтинг: +1423

      Parham > la verdad 15 января 2017, 18:53

      И тут ты не прав!!
      Посмотри сколько воспитанников ЦСКА сейчас играют в португальских клубах, в Спарте есть игрок, от зеньки есть 2-3 воспитанника(одного даже обратно хотят забрать, да это не Москва, но всё же).
      Так что если ты под гипнозом - тоже заканчивай свой бред тролить!!!

      5
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      Рейтинг: +673

      life85 > la verdad 15 января 2017, 19:34

      ты тоже зомби - хохол ?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > life85 15 января 2017, 19:56

      Нет я не хохол, зомби :))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Parham 15 января 2017, 19:58

      Ты имеешь в виду "ползают" по третьим лигам в Европе??? В спарте есть игрок... Суперклуб. :))) Ты вообще читаешь, что пишешь ?))))

      -1
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      Рейтинг: +1423

      Parham > la verdad 15 января 2017, 20:01

      Так напиши своего хохольчика в СУПЕРКЛУБЕ!!!!
      А если для тебя Спарта(Прага) клуб третьего дивизиона, то для тебя полезная инфа - этот клуб будет играть в 1/16 Лиги Европы!!!

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham > la verdad 15 января 2017, 20:04

      И самое смешное - не следишь за базаром!!!
      ты в своём коменте намекнул, что все норм игроки проводят всю корьеру в Московском клубе( и они жертвы пропаганды).
      Но я тебе привёл пример российских игроков в Европе!!!
      Ладно, раз твоя мода даже стрелки переводить. Закончили этот базар!!!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 января 2017, 18:12

      У патриота Ярмолки глаз шибко зоркий. Одна беда - глядит не туда

      2
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 15 января 2017, 17:41

      ого

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