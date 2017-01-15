Рыжиков сравнил «Рубин» с «Баварией» Анчелотти

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги первой части сезона российской Премьер-лиги. По словам вратаря, весной казанская команда будет играть лучше.

– У нас новый тренер, тем более не русскоязычный. Новые требования. Много новых игроков, тоже по-русски не говорящих. Нужно было время. Эти полгода были притирочными. Думаю, весной все увидят, каким стал «Рубин». Надеюсь, будем играть с позиции силы и в зрелищный футбол. Все предпосылки к этому есть.

– Почему так думаете?

– Возможно, пафосно скажу, но мне наша команда напоминает «Баварию» Анчелотти, у которой не все получается. Но они работают. И Анчелотти сказал, что притирка закончилась, теперь надо давать результат и зрелищность. Так же и про «Рубин» можно сказать.

– Каким вы видите «Рубин» из ворот?

– То, что вижу из ворот, мне нравится. Особенно игра команды в ноябре. Мало пропускали, забивали – больше. Но мы еще не на пике. И весной всем покажем. Верю в это.