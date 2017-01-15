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  • Клопп: «Тот, кто хочет посмотреть настоящий футбол, не пропустит матч «МЮ» – «Ливерпуль»

Клопп: «Тот, кто хочет посмотреть настоящий футбол, не пропустит матч «МЮ» – «Ливерпуль»

15 января 2017, 13:53
7

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Я с нетерпением жду матча с «Манчестер Юнайдед». Мы рады возможности поехать на стадион «МЮ» и показать свою лучшую игру. Конечно, обе команды пребывают в хорошей форме. И у обоих соперников прекрасные перспективы. Возможно, у Моуринью сейчас меньше проблем с травмами игроков, но это ничего не значит.

У меня есть предположения о том, как будут развиваться события в поединке, но в первую очередь нужно понимать, что мы – «Ливерпуль». Давайте продемонстрируем это. Наша команда способна подстроиться под стиль игры любой команды. Так давайте покажем это.

Никто сейчас не знает. как завершится матч. Если бы кто-то знал точный счет игры, то не стал бы смотреть футбол. Но каждый, кто хочет посмотреть настоящий футбол, не пропустит эту игру», – сказал Клопп.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (7)
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Chicha
1484479270
Все верно сказал Клопп.
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cnoptuk
1484480451
Видели мы ваш настоящий футбол в первом круге, унылейший закрытый матч был
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Зэб
1484483337
Согласен игра должна быть интересной,дело идет ближе к расстановке(кто чемпион,кто в ЛЧ,кто в лигу Европы)
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dimon2602
1484483669
Ливер выйграет
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sergey184
1484488611
Как можно такой футбол пропустить? Естественно будем смотреть. Я уже пиво купил с таранькой.
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Garrincha58
1484499642
смотрите Томь -Анжи у них борьба за путевку в ФНЛ это круче!!!
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