Клопп: «Тот, кто хочет посмотреть настоящий футбол, не пропустит матч «МЮ» – «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Я с нетерпением жду матча с «Манчестер Юнайдед». Мы рады возможности поехать на стадион «МЮ» и показать свою лучшую игру. Конечно, обе команды пребывают в хорошей форме. И у обоих соперников прекрасные перспективы. Возможно, у Моуринью сейчас меньше проблем с травмами игроков, но это ничего не значит.

У меня есть предположения о том, как будут развиваться события в поединке, но в первую очередь нужно понимать, что мы – «Ливерпуль». Давайте продемонстрируем это. Наша команда способна подстроиться под стиль игры любой команды. Так давайте покажем это.

Никто сейчас не знает. как завершится матч. Если бы кто-то знал точный счет игры, то не стал бы смотреть футбол. Но каждый, кто хочет посмотреть настоящий футбол, не пропустит эту игру», – сказал Клопп.