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    Клопп: «Тот, кто хочет посмотреть настоящий футбол, не пропустит матч «МЮ» – «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Я с нетерпением жду матча с «Манчестер Юнайдед». Мы рады возможности поехать на стадион «МЮ» и показать свою лучшую игру. Конечно, обе команды пребывают в хорошей форме. И у обоих соперников прекрасные перспективы. Возможно, у Моуринью сейчас меньше проблем с травмами игроков, но это ничего не значит.

    У меня есть предположения о том, как будут развиваться события в поединке, но в первую очередь нужно понимать, что мы – «Ливерпуль». Давайте продемонстрируем это. Наша команда способна подстроиться под стиль игры любой команды. Так давайте покажем это.

    Никто сейчас не знает. как завершится матч. Если бы кто-то знал точный счет игры, то не стал бы смотреть футбол. Но каждый, кто хочет посмотреть настоящий футбол, не пропустит эту игру», – сказал Клопп.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    15.01.2017 13:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 января 2017, 20:00

      смотрите Томь -Анжи у них борьба за путевку в ФНЛ это круче!!!

      0
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      Рейтинг: +5

      sergey184 15 января 2017, 16:56

      Как можно такой футбол пропустить? Естественно будем смотреть. Я уже пиво купил с таранькой.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 15 января 2017, 15:34

      Ливер выйграет

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > dimon2602 15 января 2017, 17:12

      ой-ёй-ёй. очень надеюсь и очень переживаю x(

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 15 января 2017, 15:28

      Согласен игра должна быть интересной,дело идет ближе к расстановке(кто чемпион,кто в ЛЧ,кто в лигу Европы)

      0
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      Рейтинг: +12

      cnoptuk 15 января 2017, 14:40

      Видели мы ваш настоящий футбол в первом круге, унылейший закрытый матч был

      0
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      Рейтинг: +135

      Chicha 15 января 2017, 14:21

      Все верно сказал Клопп.

      -1
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