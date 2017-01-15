СМИ: Моуринью попробует переманить Матича из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хотел бы видеть в своей команде полузащитника «Челси» Неманью Матича. Как сообщается, манкунианцы попытаются приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Рыночная стоимость 28-летнего серба оценивается в 32 миллиона евро. Напомним, Матич вернулся в «Челси» из аренды в «Бенфике» во время второго прихода Моуринью в лондонский клуб.

В текущем сезоне Матич провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами.