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    СМИ: Моуринью попробует переманить Матича из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хотел бы видеть в своей команде полузащитника «Челси» Неманью Матича. Как сообщается, манкунианцы попытаются приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Рыночная стоимость 28-летнего серба оценивается в 32 миллиона евро. Напомним, Матич вернулся в «Челси» из аренды в «Бенфике» во время второго прихода Моуринью в лондонский клуб.

    В текущем сезоне Матич провел в чемпионате Англии 20 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.01.2017 08:35
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