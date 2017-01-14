Конте хочет заменить Косту на Морату

Нападающий «Реала» Альваро Мората попал в сферу интересов «Челси». Главный тренер синих Антонио Конте видит в 24-летнем игроке замену Диего Косте, с которым у него на днях произошел конфликт, и на услуги которого, по всей видимости, он более не рассчитывает.

Напомним, что Коста из-за разногласий с итальянским наставником не попал в заявку на сегодняшний поединок 21-го тура АПЛ против «Лестера».

В текущем сезоне Мората принял участие в 12-ти поединках Примеры, записав в свой актив пять голов и две результативные передачи.

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