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    Конте хочет заменить Косту на Морату

    Нападающий «Реала» Альваро Мората попал в сферу интересов «Челси». Главный тренер синих Антонио Конте видит в 24-летнем игроке замену Диего Косте, с которым у него на днях произошел конфликт, и на услуги которого, по всей видимости, он более не рассчитывает.

    Напомним, что Коста из-за разногласий с итальянским наставником не попал в заявку на сегодняшний поединок 21-го тура АПЛ против «Лестера».

    В текущем сезоне Мората принял участие в 12-ти поединках Примеры, записав в свой актив пять голов и две результативные передачи.

    «Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

    Источник: The Sun

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    14.01.2017 17:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 15 января 2017, 02:30

      Эх Диего, Диего. Антонио из тебя хотел бомбордира сделать.

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 14 января 2017, 20:54

      Игрок без мотивации в состоянии фрустрации будет деморализовывать всю команду.. придется расстаться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 января 2017, 20:30

      все помирятся и будут дальше пылить, Абрамович не допустит бардака в команде

      0
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      Рейтинг: +9

      100/500 14 января 2017, 19:56

      МОРАТУ не продаёт ЗИДАН он будущей РЕАЛА а вот ХАМЕСА могут продать!

      1
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 14 января 2017, 19:37

      отлично пусть в китай гонит

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 14 января 2017, 18:43

      Интересно!

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 14 января 2017, 18:43

      Конте не терпит у игрока плохой характер.Если характер-гавно,всё равно Конте выгонит не смотря на его пользу команде.

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      Рейтинг: +135

      Chicha 14 января 2017, 18:14

      Коста намного сильнее.

      0
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      Рейтинг: +96

      isbagty > Chicha 14 января 2017, 18:19

      Только играет чуть хуже...

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > isbagty 14 января 2017, 18:27

      А Мората ваще на скамейке

      -2
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