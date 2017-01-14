Бодул хочет попасть с «Амкаром» в Лигу Европы

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул рассказал об индивидуальных и командных целях на весеннюю часть сезона. Хорватский форвард подчеркнул, что желает продолжить карьеру в топ-клубе.

«Амкар» хочет добраться до зоны Лиги Европы, а дальше посмотрим. В России все может быстро поменяться. Только что «Спартак» приобрел у нас двух игроков. К этому стремлюсь и я. Верю, что могу выступать в топ-клубе», – сказал Бодул.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бодул забил два гола в 12 матчах.