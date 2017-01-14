Тульский «Арсенал» подписал игрока сборной Румынии

Румынский полузащитник Александру Бурчану подписал контракт с тульским «Арсеналом».

Ранее 31-летний игрок выступал в рядах «Стяуа». За столичный клуб Бурчану провел 18 матчей в румынском чемпионате, а также сыграл шесть встреч в рамках Лиги Европы. Кроме того, в его активе значатся 26 поединков в футболке национальной сборной.

С «Арсеналом» Бурчану заключил контракт на правах свободного агента по схеме «1,5 +1».