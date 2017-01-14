Тульский «Арсенал» подписал игрока сборной Румынии

а румын знает, что "арсенал" тульский??
Румынский полузащитник Александру Бурчану подписал контракт с тульским «Арсеналом».
Ранее 31-летний игрок выступал в рядах «Стяуа». За столичный клуб Бурчану провел 18 матчей в румынском чемпионате, а также сыграл шесть встреч в рамках Лиги Европы. Кроме того, в его активе значатся 26 поединков в футболке национальной сборной.
С «Арсеналом» Бурчану заключил контракт на правах свободного агента по схеме «1,5 +1».
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— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 13 января 2017 г.