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    Тульский «Арсенал» подписал игрока сборной Румынии

    Румынский полузащитник Александру Бурчану подписал контракт с тульским «Арсеналом».

    Ранее 31-летний игрок выступал в рядах «Стяуа». За столичный клуб Бурчану провел 18 матчей в румынском чемпионате, а также сыграл шесть встреч в рамках Лиги Европы. Кроме того, в его активе значатся 26 поединков в футболке национальной сборной.

    С «Арсеналом» Бурчану заключил контракт на правах свободного агента по схеме «1,5 +1».

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    14.01.2017 01:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 14 января 2017, 08:31

      а румын знает, что "арсенал" тульский??

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 января 2017, 07:44

      А румына жаль, на полгода приехал

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 14 января 2017, 01:25

      молодцы!

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