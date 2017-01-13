«Манчестер Юнайтед» в три раза увеличит зарплату Лингарду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард согласовал новый четырехлетний контракт с клубом. По условиям соглашения, которое будет рассчитано до 2021 года, Лингард будет зарабатывать 95 тысяч фунтов в неделю, тогда как ранее игрок получал примерно в три раза меньше.

Руководство манкунианцев предлагало хавбеку пролонгировать контракт на прежних условиях, однако это не устроило ни агента, ни самого игрока. В итоге в клубе были вынуждены пойти на значительное повышение зарплаты 24-летнему футболисту.