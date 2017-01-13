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    «Манчестер Юнайтед» в три раза увеличит зарплату Лингарду

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард согласовал новый четырехлетний контракт с клубом. По условиям соглашения, которое будет рассчитано до 2021 года, Лингард будет зарабатывать 95 тысяч фунтов в неделю, тогда как ранее игрок получал примерно в три раза меньше.

    Руководство манкунианцев предлагало хавбеку пролонгировать контракт на прежних условиях, однако это не устроило ни агента, ни самого игрока. В итоге в клубе были вынуждены пойти на значительное повышение зарплаты 24-летнему футболисту.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.01.2017 19:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      Фесс 13 января 2017, 22:46

      Если не прибавит в игре - уйдет с молотка. Однозначно.
      Замах был богатырский у него, в начале. На дистанции что-то подскис.

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      Рейтинг: +1448

      Sedoi_Goblin 13 января 2017, 21:48

      Значит нужен...

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