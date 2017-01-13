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    «Вест Хэм» готов продать Пайета за 40 миллионов

    Руководство «Вест Хэма» готово продать нападающего Димитри Пайета. По информации источника, «молотобойцы» намерены выручить от сделки не менее 40 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, ранее игрок выразил желание сменить клубную прописку, за что был отстранен от работы с основным составом.

    Отметим, что ранее «Вест Хэм» уже отклонил предложение «Марселя» в размере 20 миллионов. В нынешнем сезоне Пайет провел за лондонский клуб в АПЛ 18 матчей, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

    «Меня будто опустили». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер

    Источник: Goal.com

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    13.01.2017 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +38

      Space001 13 января 2017, 20:19

      мало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Space001 13 января 2017, 21:42

      Молло Зенит купил )))

      0
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