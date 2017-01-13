«Анжи» ведет переговоры с Яковлевым и Паршивлюком о снижении зарплаты игроков

Руководство «Анжи» ведет переговоры с нападающим Павлом Яковлевым и защитником Сергеем Паршивлюком о снижении зарплат игроков. Об этом заявил спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра.

– Мы ведем сейчас переговоры с агентом Яковлева Михаилом Череповским, который также представляет интересы Паршивлюка. Надеемся достичь компромисса. Павел и Сергей – россияне, что соответствует новому курсу «Анжи». Мы делаем ставку на отечественных футболистов.

– Яковлев и Паршивлюк, значит, могут остаться?

– Ведем переговоры по поводу того, чтобы ребята пошли на понижение зарплаты. Сергей и Павел – суперпрофессионалы. Думаю, они проанализируют ситуацию, помогут клубу, а «Анжи» летом сделает так, чтобы они получили более выгодное для себя финансовое предложение.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с непростым финансовым положением и сменой руководства «орлы» расстанутся с ведущими игроками и сократят бюджет.