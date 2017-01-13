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    «Анжи» ведет переговоры с Яковлевым и Паршивлюком о снижении зарплаты игроков

    Руководство «Анжи» ведет переговоры с нападающим Павлом Яковлевым и защитником Сергеем Паршивлюком о снижении зарплат игроков. Об этом заявил спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра.

    – Мы ведем сейчас переговоры с агентом Яковлева Михаилом Череповским, который также представляет интересы Паршивлюка. Надеемся достичь компромисса. Павел и Сергей – россияне, что соответствует новому курсу «Анжи». Мы делаем ставку на отечественных футболистов.

    – Яковлев и Паршивлюк, значит, могут остаться?

    – Ведем переговоры по поводу того, чтобы ребята пошли на понижение зарплаты. Сергей и Павел – суперпрофессионалы. Думаю, они проанализируют ситуацию, помогут клубу, а «Анжи» летом сделает так, чтобы они получили более выгодное для себя финансовое предложение.

    Напомним, ранее сообщалось, что в связи с непростым финансовым положением и сменой руководства «орлы» расстанутся с ведущими игроками и сократят бюджет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2017 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 13 января 2017, 19:23

      В Крылья или Арсенал могут срулить.
      Лучше быть умным поросенком,чем безграмотной Конью
      Пишется ЖЁЛУДЬ

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