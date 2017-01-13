Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и будет зарабатывать 20 миллионов в год

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, 29-летний турок согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и будет зарабатывать в новом клубе 20 миллионов евро в год. Отмечается, что на данный момент команда из Поднебесной договаривается с сине-гранатовыми о сумме перехода.

Действующий контракт хавбека с «Барселоной», куда он перешел в 2015 году, рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Туран провел за каталонский клуб в Примере 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и таким же количеством голевых передач.