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    Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и будет зарабатывать 20 миллионов в год

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, 29-летний турок согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и будет зарабатывать в новом клубе 20 миллионов евро в год. Отмечается, что на данный момент команда из Поднебесной договаривается с сине-гранатовыми о сумме перехода.

    Действующий контракт хавбека с «Барселоной», куда он перешел в 2015 году, рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Туран провел за каталонский клуб в Примере 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и таким же количеством голевых передач.

    Источник: fanatik.com.tr

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    13.01.2017 12:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 января 2017, 17:10

      когда-нибудь китайский пузырь лопнет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 января 2017, 15:21

      А почему нет. Пора на заработки. Скоро 30, а с таким возрастом не все котируются. Лучше раньше уехать и больше заработать. Тем более шансов на то что Барса выиграет ЛЧ не много.

      0
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      Рейтинг: +16

      skinshow 13 января 2017, 14:47

      Какими двумя мячами, Если у него 2-ва хитрика было?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

      0
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      ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > skinshow 13 января 2017, 14:49

      "в Примере 12 матчей", а о кубках тут ни слова..
      читай внимательнее, мой юный друг

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 января 2017, 13:54

      Потолки зарплат надо вводить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 января 2017, 13:29

      Скоро чемпионат Китая будет самый сильный чемпионат в Мире

      0
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Басмачи 13 января 2017, 13:45

      пока всякие тураны х....яны туда идут не будет! А когда реальные звезды будут переходить, тогда точно станет!

      -2
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 13 января 2017, 13:09

      Футбол в Китае. Никакой истории, никакого развития. Тупо Деньги Решают.

      0
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