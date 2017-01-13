Билич отстранил Пайета от основного состава «Вест Хэма»

Игрок не хочет играть >> игрока не отпускают >> платят ему зарпалту
В чем логика? Никому от этого не лучше. Игрок не играет, клубу пользу не приносит. Продавайте и все
Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет отстранен от занятий с основным составом команды по решению главного тренера.
«До тех пор пока он не изменит своего отношения к происходящему, его не будет в команде. Он не будет тренироваться с основой «Вест Хэма». Но мы не собираемся его продавать.
Я ожидаю, что он вернется, проявит решимость и преданность команде, как команда поддерживала его», – приводит слова главного тренера «Вест Хэма» Славена Билича Sky Sports.