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    Билич отстранил Пайета от основного состава «Вест Хэма»

    Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет отстранен от занятий с основным составом команды по решению главного тренера.

    «До тех пор пока он не изменит своего отношения к происходящему, его не будет в команде. Он не будет тренироваться с основой «Вест Хэма». Но мы не собираемся его продавать.

    Я ожидаю, что он вернется, проявит решимость и преданность команде, как команда поддерживала его», – приводит слова главного тренера «Вест Хэма» Славена Билича Sky Sports.

    «Меня будто опустили». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 11:56
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 15 января 2017, 19:48

      Игрок не хочет играть >> игрока не отпускают >> платят ему зарпалту
      В чем логика? Никому от этого не лучше. Игрок не играет, клубу пользу не приносит. Продавайте и все

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 13 января 2017, 14:16

      Не хочешь играть,сиди без зарплаты до конца контракта!

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 января 2017, 14:15

      Не желает играть,выход один-трансфер.

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 13 января 2017, 14:00

      Нельзя так лишать игры талантливого футболиста, отпустите его в другой клуб

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Sasha1086 13 января 2017, 14:49

      Просто так отпустить игрока с ценником в 30 лямов?Ты серьезно?

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Тraumtanzеr 17 января 2017, 05:42

      ты че чепуху несешь, его за 15 купили молотобойцы. Сейчас предлагают даже большую цену для такого игрока! Зачем насильно держать, если игрок не хочет играть? Смысл?

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 января 2017, 13:29

      Прав Билич.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 января 2017, 12:47

      Сурово!

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      Рейтинг: +60

      Shaft 13 января 2017, 12:36

      Зачем так поступать с игроком? Есть какая-нибудь инфа по ситуации подробная?

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Shaft 13 января 2017, 13:28

      Он сказал, что не хочет играть за Вест Хэм и не будет выкладываться.

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