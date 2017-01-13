Билич отстранил Пайета от основного состава «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет отстранен от занятий с основным составом команды по решению главного тренера.

«До тех пор пока он не изменит своего отношения к происходящему, его не будет в команде. Он не будет тренироваться с основой «Вест Хэма». Но мы не собираемся его продавать.

Я ожидаю, что он вернется, проявит решимость и преданность команде, как команда поддерживала его», – приводит слова главного тренера «Вест Хэма» Славена Билича Sky Sports.