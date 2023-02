Кантона: «Инфантино должен вернуться к массажу шаров на жеребьевках УЕФА»

В новом выпуске проекта «Комиссар футбола», созданного британским отделом Eurosport, ведущий Эрик Кантона поделился прогнозами и советами на 2017-й год в футболе. Помимо слов в адрес Ибрагимовича, Гвардиолы и «Лестера» легендарный француз обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Хочу пожелать ему вернуться к массажу шаров на жеребьевках УЕФА и перестать бить по нашим», — сказал Кантона.

The Commissioner of Football returns for his New Year address...



And he has proclaimed that @Ibra_official is his heir! pic.twitter.com/QTNeUetnF8