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    Кубок Испании. «Сельта» и «Эйбар» вышли в четвертьфинал

    В ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании «Сельта» снова обыграла «Валенсию». После безголевой первой половины во втором тайме уместилось сразу три гола: в течение трех минут отличились Джузеппе Росси и Винисиус Араужо, а в добавленное время победу для хозяев вырвал Пионе Систо. С общим счетом 6:1 по итогу двух матчей «Сельта» выходит в четвертьфинал турнира.

    Параллельный матч между «Эйбаром» и «Осасуной» завершился нулевой ничьей. Подопечные Хосе Луиса Мендилибара доминировали на протяжении всей игры, не позволив сопернику ни разу ударить по своим воротам. Благодаря победе в первой встрече дальше идет «Эйбар».

    Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

    Сельта — Валенсия — 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Росси, 61; 1:1 – Араужо, 63; 2:1 – Систо, 90+3.

    Первый матч – 4:1

    Эйбар — Осасуна — 0:0

    Первый матч – 3:0

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2017 23:11
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