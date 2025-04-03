Флик высказался о прогрессе «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру команды после ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Атлетико» (1:0) в Мадриде.

«Мы играли храбро. Забили только один гол, но этого оказалось достаточно для выхода в финал. Нужно гордиться этим.

Мы знаем, как сложно побеждать на этом поле. «Атлетико» – великолепная команда с отличными футболистами. Но в защите мы отработали хорошо, я доволен.

Я всегда думаю позитивно. Мы добились большого прогресса рождественской паузы. Команда поверила в нашу идею», – сказал Флик.