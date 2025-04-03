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Флик высказался о прогрессе «Барселоны»

Вчера, 09:07

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру команды после ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Атлетико» (1:0) в Мадриде.

«Мы играли храбро. Забили только один гол, но этого оказалось достаточно для выхода в финал. Нужно гордиться этим.

Мы знаем, как сложно побеждать на этом поле. «Атлетико» – великолепная команда с отличными футболистами. Но в защите мы отработали хорошо, я доволен.

Я всегда думаю позитивно. Мы добились большого прогресса рождественской паузы. Команда поверила в нашу идею», – сказал Флик.

  • Первая игра завершилась вничью 4:4.
  • В финале «Барселона» сыграет с «Реалом».

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Источник: Marca
Испания. Кубок Барселона Атлетико
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