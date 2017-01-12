Введите ваш ник на сайте

Эйбар - Осасуна

12.01.2017, Четверг, 21:00 мск Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Эйбар - Осасуна
Первый матч: 3 - 0
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 3 января, вторник 21:00 Осасуна 0:3 Эйбар
Испания. Примера (2016/2017)
8 тур
17 октября, понедельник 21:45 Эйбар 2:3 Осасуна
...
  • Читайте нас: 