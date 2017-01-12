Эллардайс: «Бентеке не продается»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс опроверг слухи о возможном уходе нападающего Кристиана Бентеке. Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Вест Бромвича» и клубов китайской Суперлиги.

«Я не разговаривал с председателем клуба. Если у него нет планов насчет трансфера, то могу сказать, что Бентеке не продается. Нельзя загадывать наперед, но на данный момент он является игроком нашей команды. Я рассчитываю на него в следующем матче и до конца сезона», — сказал англичанин.

После 20-ти туров чемпионата Англии «Кристал Пэлас» занимает 17-е место. От зоны вылета команду отделяет одно очко.