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    Эллардайс: «Бентеке не продается»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс опроверг слухи о возможном уходе нападающего Кристиана Бентеке. Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Вест Бромвича» и клубов китайской Суперлиги.

    «Я не разговаривал с председателем клуба. Если у него нет планов насчет трансфера, то могу сказать, что Бентеке не продается. Нельзя загадывать наперед, но на данный момент он является игроком нашей команды. Я рассчитываю на него в следующем матче и до конца сезона», — сказал англичанин.

    После 20-ти туров чемпионата Англии «Кристал Пэлас» занимает 17-е место. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

    Источник: BT Sport

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    12.01.2017 19:01
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