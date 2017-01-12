Рыжиков еще не согласовал условия продления контракта с «Рубином»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от второй части сезона. Голкипер также отметил, что на данный момент он не договорился с клубом о новом контракте.

«Какие ожидания от второй части сезона? Как в том фильме: «Чтобы наши желания совпадали с возможностями». А если серьезно, то нужно хорошо поработать эти пять недель. Задачу выйти в Европу с нас никто не снимал. Задача выполнима и в Кубке и в чемпионате.

Как протекают переговоры по вашему контракту? Пока никак. Были в отпуске. И руководство и я дали друг другу отдохнуть. Думаю, что сейчас подвижки будут, но пока нет», – заявил Рыжиков.