Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыжиков еще не согласовал условия продления контракта с «Рубином»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от второй части сезона. Голкипер также отметил, что на данный момент он не договорился с клубом о новом контракте.

    «Какие ожидания от второй части сезона? Как в том фильме: «Чтобы наши желания совпадали с возможностями». А если серьезно, то нужно хорошо поработать эти пять недель. Задачу выйти в Европу с нас никто не снимал. Задача выполнима и в Кубке и в чемпионате.

    Как протекают переговоры по вашему контракту? Пока никак. Были в отпуске. И руководство и я дали друг другу отдохнуть. Думаю, что сейчас подвижки будут, но пока нет», – заявил Рыжиков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 12 января 2017, 18:38

      не думайте даже - боритесь за выживание - тренер балабол

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11