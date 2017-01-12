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    РФПЛ – самая возрастная лига Европы

    Российская Премьер-лига названа самым возрастным чемпионатом в Европе. Средний возраст футболиста в РФПЛ составляет 27,1 года. Об этом гласит ежегодный отчет УЕФА.

    Лидерство с российским первенством делит чемпионат Турции. Интересно, что лишь три чемпионата в мире выше по этому показателю – Катар (27,2 года), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).

    Для сравнения, в Англии, Испании и Италии возраст игроков составляет 26,9 года, а в Германии – 25,4. Самой молодой лигой Европы является второй дивизион чемпионата Голландии, где возраст игроков составляет 23,1 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2017 06:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +483

      headdevil 12 января 2017, 13:14

      Ну да, у нас подающим надежды где-то 27 лет обычно.

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 12 января 2017, 11:11

      долгожители, значит хорошие условия))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 12 января 2017, 08:20

      Ладно своя молодежь не играет, так у нас и легионеры все под 30)))

      0
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      Рейтинг: +150

      dvb 12 января 2017, 08:17

      Даже Макаронники за голову взялись:( а у нас всё застыло. В том же ЦСКА последний футболист которого в основе наигрывали до Головина был Щенников. Так это когда было, а про Головина мы услышали только в 2015.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Bisikleta 12 января 2017, 08:15

      И это прескорбно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 января 2017, 08:02

      Вековой лес…

      0
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 12 января 2017, 07:55

      Так это наш УРОВЕНЬ Филиппины,Тайланд,Катар так вообще сильнее...В самой большой страны мира,где проживает 150 мил.человек мы не можем найти 11 человек,где дерево Кокоша получает боснословные деньги итд.И Я буду с радостью смотреть как наша самая возростная сбродная на чм обосроться снова!!!

      -1
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      Рейтинг: +997

      egrrr > Psih86 12 января 2017, 12:56

      Количество не есть качество. В Индии и Китае больше миллиарда человек, и что?

      2
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      Рейтинг: +997

      egrrr 12 января 2017, 07:52

      и тут не первые в мире(((

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 января 2017, 07:50

      ну так одни старики и играют

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 12 января 2017, 06:59

      У Игнашевича крыша Онопко, тот тоже по полю до седой пенсии бродил.

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      Рейтинг: +12

      Hedin > sergkrasnodar23 12 января 2017, 07:11

      поэтому пока у нас у всех футбольных пенсионеров есть крыша которая разрешает бродить по полю, и сборная будет вечно сливать и с гордостью вспоминать как они на евро 2008 рулили

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