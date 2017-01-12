РФПЛ – самая возрастная лига Европы

Российская Премьер-лига названа самым возрастным чемпионатом в Европе. Средний возраст футболиста в РФПЛ составляет 27,1 года. Об этом гласит ежегодный отчет УЕФА.

Лидерство с российским первенством делит чемпионат Турции. Интересно, что лишь три чемпионата в мире выше по этому показателю – Катар (27,2 года), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).

Для сравнения, в Англии, Испании и Италии возраст игроков составляет 26,9 года, а в Германии – 25,4. Самой молодой лигой Европы является второй дивизион чемпионата Голландии, где возраст игроков составляет 23,1 года.