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    Ракитич не уйдет из «Барселоны» зимой

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не намерен менять команду как минимум до летнего трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе к хорвату со стороны «Манчестер Сити» из-за отсутствия игровой практики. В частности, полузащитник потерял место в стартовом составе после матча против «Реала» в начале декабря 2016-го.

    Несмотря на это, вице-президент «Барселоны» Хорди Местре и главный тренер Луис Энрике опровергают возможность продажи футболиста. Контракт Ракитича с клубом истекает в 2019-м году.

    Источник: Guardian.com

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    11.01.2017 20:34
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