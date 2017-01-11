Ракитич не уйдет из «Барселоны» зимой

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не намерен менять команду как минимум до летнего трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе к хорвату со стороны «Манчестер Сити» из-за отсутствия игровой практики. В частности, полузащитник потерял место в стартовом составе после матча против «Реала» в начале декабря 2016-го.

Несмотря на это, вице-президент «Барселоны» Хорди Местре и главный тренер Луис Энрике опровергают возможность продажи футболиста. Контракт Ракитича с клубом истекает в 2019-м году.