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    Врачи «Спартака» ознакомились с работой коллег из «Ювентуса»

    В Турине прошла встреча представителей медицинского штаба «Спартака» и специалистов «Ювентуса». Со стороны столичного клуба присутствовали глава медицинского департамента Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани.

    «Нас встретили гостеприимно и доброжелательно. Провели экскурсию по стадиону, клинике и музею итальянского клуба, рассказали о работе медицинского штаба «Ювентуса» и ответили на наши многочисленные вопросы. Коллеги из Турина, в свою очередь, интересовались, как организована работа медицинского департамента «Спартака». Они приняли приглашение посетить Москву с ответным визитом, посмотреть медицинский центр на базе в Тарасовке, побывать на «Открытие Арене» и в музее славы красно-белых. Специалисты также просили передать привет Массимо Каррере и в заключение выразили надежду, что наши команды встретятся в матчах Лиги чемпионов как друзья-соперники», – рассказал Вартапетов.

    Стоит отметить, что делегацию «Спартака» приняли главный врач «Ювентуса» Клаудио Риго, директор клубной клиники Джанлука Стесина и коммерческий директор Джулиано Пасторе.

    Источник: ФК «Спартак»

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    11.01.2017 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      besk 11 января 2017, 12:43

      расскажут как игуаина откармливают

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