«Спартак» вступил в борьбу за Сахо

По информации le10sport, «Спартак» нацелен на приобретение защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо. При этом француз не против перебраться в Россию из-за хороших финансовых условий, предлагаемых красно-белыми.

На 26-летнего игрока также претендуют несколько европейских клубов, включая «Интер», «Милан», «Лион», «Марсель» и «Севилью».

Сегодня появилась информация, что красные готовы расстаться с футболистом за 23 миллиона евро. Текущее соглашение Сахо с мерсисайдцами рассчитано до июня 2020 года. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча.