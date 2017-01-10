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    «Спартак» вступил в борьбу за Сахо

    По информации le10sport, «Спартак» нацелен на приобретение защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо. При этом француз не против перебраться в Россию из-за хороших финансовых условий, предлагаемых красно-белыми.

    На 26-летнего игрока также претендуют несколько европейских клубов, включая «Интер», «Милан», «Лион», «Марсель» и «Севилью».

    Сегодня появилась информация, что красные готовы расстаться с футболистом за 23 миллиона евро. Текущее соглашение Сахо с мерсисайдцами рассчитано до июня 2020 года. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2017 19:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 января 2017, 11:31

      Все в срамтак!

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 21:21

      Слухи пустые

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 января 2017, 20:53

      Не нужен. Скандальное бревно

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 января 2017, 20:32

      Не надо, возьмите лучше правого вингера нормального и левого защитника.

      2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 10 января 2017, 20:23

      В принципе защитник неплохой, для уровня нашего чемпионата тем более...если Спартак и в правду предложил "хорошие условия" (деньги теперь так называются, чтобы ФНС не приставала:), то вполне возможно...главное, чтобы китайцы не подсуетились

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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 10 января 2017, 20:11

      Согласен, уж больно дорогой, за такие деньги лучше еще 2х Промесов взять

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 января 2017, 20:08

      Бред.. Того же Ачерби вполне можно за 11-12 лямов уцепить, а здесь нужно будет 25 лямов наверняка, не меньше...

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 10 января 2017, 20:06

      Федя денег не даст...

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > МЯСО87 10 января 2017, 20:17

      Дал 30 уже.

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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 10 января 2017, 19:55

      хороший защитник, будем рады

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