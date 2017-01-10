Акинфеев назвал тренером года Клоппа, Черчесов – Сантуша

Сегодня в Цюрихе был назван лучший тренер 2016 года по версии ФИФА – им стал наставник «Лестера» Клаудио Раньери. Второе место осталось за Зинедином Зиданом из «Реала», третье занял Фернанду Сантуш, работающий со сборной Португалии.

Интресно, что наставник сборной России Станислав Черчесов лучшим назвал Сантуша, а Раньери поставил третьим. Капитан российской команды Игорь Акинфеев и вовсе проигнорировал Раньери, поставив на первое место Юргена Клоппа, вслед за ним – Диего Симеоне, а третьим – Сантуша.