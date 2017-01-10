Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев назвал тренером года Клоппа, Черчесов – Сантуша

    Сегодня в Цюрихе был назван лучший тренер 2016 года по версии ФИФА – им стал наставник «Лестера» Клаудио Раньери. Второе место осталось за Зинедином Зиданом из «Реала», третье занял Фернанду Сантуш, работающий со сборной Португалии.

    Интресно, что наставник сборной России Станислав Черчесов лучшим назвал Сантуша, а Раньери поставил третьим. Капитан российской команды Игорь Акинфеев и вовсе проигнорировал Раньери, поставив на первое место Юргена Клоппа, вслед за ним – Диего Симеоне, а третьим – Сантуша.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2017 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Cheapnick 10 января 2017, 20:27

      Тренер года - Раньери, хотя бы то, чего он добился с Лестером!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 10 января 2017, 05:02

      Выходит что оба не очень понимают в тренерской работе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 10 января 2017, 04:15

      Черчесов вторым себя поставил что ли?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 10 января 2017, 01:09

      все наши

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11