Нападающий Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды в бразильском «Интернасьонале».

«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением», – говорится в сообщении.

Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году. В составе московского клуба он сыграл в 23 матчах и забил один мяч.

В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо забил 8 голов в 28 матчах за «Интернасьонал».