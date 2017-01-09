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Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды

9 января 2017, 19:53
18

Нападающий Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды в бразильском «Интернасьонале».

«Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением», – говорится в сообщении.

Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году. В составе московского клуба он сыграл в 23 матчах и забил один мяч.

В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо забил 8 голов в 28 матчах за «Интернасьонал».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Трансферы зимы-2017 ЦСКА Интернасьонал Витиньо
Комментарии (18)
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Xiko
1483981193
Витька! С прибытием! С новыми силами в новом году! Удачи!
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swot1205
1483981701
бабло российское получать хотят, а играть нихера не могут
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serginho8
1483982851
конечно встречать будут! после мучений с траоре! отсутствием нападающих, и без перспектив купить какого либо толкового напа, они будут рады вернуть когда то не нужного напа)))
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cska-62
1483986202
Ну вот... Теперь у Гончаренко задача превратить этого игрока пляжного футбола в игрока Большого футбола, и научить читать и понимать игру. Техника не плохая, удар тоже, а вот понимания игры не было и взяться в Латинской Америке ему неоткуда. Там нет защиты, нет сильных опорников, нет цельной и сбалансированной командной игры, играют от души, но в футбол уже очень далёкого прошлого. Это первый вызов для Гончаренко. Лично я в Виктора Михайловича верю! Лишь бы Витиньо сам хотел учиться, а не стремился всеми правдами и неправдами сбежать домой...
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каа
1483986429
Удачи Витиньо... Удачи Гончаренко...Удачи ЦСКА!!!
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яйва-яйва
1484018257
Успехов!
Ответить
RBW_
1484019371
Удачи!!!
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1484022154
обоим Витькам удачи в ЦСКА..
Ответить
Фан666
1484033500
Пушистый ленивчик вернулся!
Ответить
pegas1276
1484049305
чем черт не шутит, должен заиграть, посмотрим ...
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