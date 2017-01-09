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    Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды

    Нападающий Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды в бразильском «Интернасьонале».

    «Витиньо возвращается в ЦСКА после двух лет в аренде и завтра приступит к работе вместе с основой. С возвращением», – говорится в сообщении.

    Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году. В составе московского клуба он сыграл в 23 матчах и забил один мяч.

    В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо забил 8 голов в 28 матчах за «Интернасьонал».

    Источник: Twitter

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    09.01.2017 19:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 января 2017, 14:55

      чем черт не шутит, должен заиграть, посмотрим ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 10:31

      Пушистый ленивчик вернулся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 января 2017, 07:22

      обоим Витькам удачи в ЦСКА..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 10 января 2017, 06:36

      Удачи!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 января 2017, 06:17

      Успехов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 10 января 2017, 06:03

      талантливый парень, но ленивый......здесь явный просчёт скаутов цска...надо брать не просто талантливого игрока, а ещё что бы у него была цель развиваться и попасть в барселону или реал, а он просто хочет играть в футбол в своё удовольствие........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 января 2017, 23:04

      Витя показатели зашкаливают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 9 января 2017, 22:20

      Годик потухнет на лавочке и свалит обратно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 9 января 2017, 21:27

      Удачи Витиньо... Удачи Гончаренко...Удачи ЦСКА!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 января 2017, 21:23

      Ну вот... Теперь у Гончаренко задача превратить этого игрока пляжного футбола в игрока Большого футбола, и научить читать и понимать игру. Техника не плохая, удар тоже, а вот понимания игры не было и взяться в Латинской Америке ему неоткуда. Там нет защиты, нет сильных опорников, нет цельной и сбалансированной командной игры, играют от души, но в футбол уже очень далёкого прошлого. Это первый вызов для Гончаренко. Лично я в Виктора Михайловича верю! Лишь бы Витиньо сам хотел учиться, а не стремился всеми правдами и неправдами сбежать домой...

      7
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      Рейтинг: +12325

      Вомбат > cska-62 9 января 2017, 22:25

      Думаю, что вы в основном правы. Но Ганчаренко тут ни при чем. Витиньо не заиграл в ЦСКА при Думбия и Мусе, да там еще Базелюк подпирал. Сейчас Витиньо будет единственным нападающим, и ему будет комфортно. Он должен раскрыться.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Вомбат 9 января 2017, 22:32

      Витиньо по амплуа всё равно не чистая "девятка"... Не знаю, что там решит Гончаренко, но думаю, что он его будет наигрывать чуть ниже... Но главное - это научить Витиньо читать и понимать игру... С этим делом у него была просто беда!

      1
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Вомбат 10 января 2017, 03:01

      не знаю как Вы товарищи , но я верю в Чалова!

      1
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