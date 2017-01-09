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    Павлюченко: «После игры с «Тереком» два дня не выходил из дома, зная, что будут задавать вопросы»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своих чувствах после матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4). Напомним, тот поединок вызвал подозрение у РФС из-за сильных скачков коэффициентов в букмекерских конторах на протяжении всей игры. Была создана комиссия для определения договорного характера встречи, которая, впрочем, не нашла никаких доказательств.

    – В команде изменилось отношение к Лунгу после его откровенного интервью об игре «Урал» – «Терек»?

    – А что он сказал?

    – Что он был очень зол и обижен на партнеров. И не понимал, что происходит.

    – Я в том матче не выходил на поле из-за перебора желтых карточек, поэтому не знаю, что происходило в раздевалке после игры. А Лунгу – веселый, компанейский парень. Все будет нормально.

    – У вас самого какие были эмоции после того матча?

    – Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – еще не так страшно.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2017 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 9 января 2017, 19:27

      рома съехал с темы желтыми карточками

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 9 января 2017, 19:10

      Вот это отношение к игре - четыре пропустить не страшно ... Ладно хоть не вратарь это сказал .

      2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > life85 9 января 2017, 23:55

      Он имел ввиду - для договорняка не страшно )) Всего-то 4 ) Вон как-то давненько в Африке вроде 57:0 было )

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