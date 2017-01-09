Павлюченко: «После игры с «Тереком» два дня не выходил из дома, зная, что будут задавать вопросы»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своих чувствах после матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4). Напомним, тот поединок вызвал подозрение у РФС из-за сильных скачков коэффициентов в букмекерских конторах на протяжении всей игры. Была создана комиссия для определения договорного характера встречи, которая, впрочем, не нашла никаких доказательств.

– В команде изменилось отношение к Лунгу после его откровенного интервью об игре «Урал» – «Терек»?

– А что он сказал?

– Что он был очень зол и обижен на партнеров. И не понимал, что происходит.

– Я в том матче не выходил на поле из-за перебора желтых карточек, поэтому не знаю, что происходило в раздевалке после игры. А Лунгу – веселый, компанейский парень. Все будет нормально.

– У вас самого какие были эмоции после того матча?

– Никаких. Со стадиона сразу уехал домой и два дня после игры не выходил на улицу. Знал, что будут задавать много вопросов о матче. Конечно, стыдно за такие игры, но что поделать? Бывало, и по семь пропускали. Так что четыре мяча – еще не так страшно.