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    Петраков: «Томь» сделает все, чтобы соответствовать уровню РФПЛ»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что несмотря на потерю ряда футболистов, томичи с имеющимся составом и с помощью игроков дубля приложат усилия для сохранения прописки в РФПЛ.

    Напомним, зелено-белые лишились уже восьми игроков, в числе которых Огнен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Антон Коченков, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин.

    «Некоторые футболисты «Томь» покинули. Будем думать, как заменить ушедших игроков. Покупки? Будем разговаривать. Если стороны согласятся и будут помогать нам за определенные деньги, будет хорошо. Конечно, не стоит рассчитывать на дорогостоящих иностранцев. Будем ориентироваться на наших футболистов. Обратим внимание на наш дублирующий состав.

    Сделаем все, чтобы соответствовать уровню РФПЛ. Будем стараться остаться в Премьер-лиге. По крайней мере, мне бы этого хотелось», – сказал Петраков.

    После 17-ти туров «Томь» располагается на последней строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2017 16:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +673

      life85 9 января 2017, 19:26

      Очень жаль "Томь" , но в таком положении наверно стоило , ещё в начале сезона, отказаться от участия в РФПЛ и остаться в ФНЛ до лучших времён,чтобы сохранить деньги и команду !

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