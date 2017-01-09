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    «Барселона» не отпустила Месси, Пике, Иньесту и Суареса на церемонию ФИФА The Best Awards

    Руководство «Барселоны» посчитало нецелесообразным отрывать лидеров команды от подготовки к ответному домашнему матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (первая игра – 1:2). Ранее СМИ сообщили, что защитник Жерар Пике, хавбек Андрес Иньеста и нападающие Лионель Месси и Луис Суарес будут отсутствовать на награждении лучшего футболиста мира по версии ФИФА. Церемония вручения приза The Best Awards состоится сегодня, 9 января, в Цюрихе.

    «Для того чтобы лучше провести подготовку к игре с «Атлетиком» принято решение, согласно которому футболисты не полетят в Цюрих. «Барселона» выражает благодарность ФИФА и Джанни Инфантино. Мы признательны ФИФА и поддерживаем ее на церемонии вручения награды The Best Awards», – сказано в сообщении.

    Напомним, ответная встреча между сине-гранатовыми и клубом из Бильбао состоится в среду, 11 января. Начало – в 23:15 по московскому времени.

    Источник: ФК «Барселона»

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    09.01.2017 16:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 9 января 2017, 22:54

      не отпускают, потому что боятся - вдруг с кем нибудь договорятся о переходе в другую команду. Скоро побегут лидеры из Барсы.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 января 2017, 17:51

      правильно, пусть нормально играть научатся! Вот вчерашний матч, не понимаю тактику, логику! Вот зачем каждый раз левым флангом и до ворот, вот зачем, так и хотят дойти до 2 метров и оттуда удар производить, или же пенальти каждый раз им став на халяву!!! Сам болел Барсы но игра нынешняя вообще не впечатляет!!! ((

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