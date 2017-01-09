«Барселона» не отпустила Месси, Пике, Иньесту и Суареса на церемонию ФИФА The Best Awards

Руководство «Барселоны» посчитало нецелесообразным отрывать лидеров команды от подготовки к ответному домашнему матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (первая игра – 1:2). Ранее СМИ сообщили, что защитник Жерар Пике, хавбек Андрес Иньеста и нападающие Лионель Месси и Луис Суарес будут отсутствовать на награждении лучшего футболиста мира по версии ФИФА. Церемония вручения приза The Best Awards состоится сегодня, 9 января, в Цюрихе.

«Для того чтобы лучше провести подготовку к игре с «Атлетиком» принято решение, согласно которому футболисты не полетят в Цюрих. «Барселона» выражает благодарность ФИФА и Джанни Инфантино. Мы признательны ФИФА и поддерживаем ее на церемонии вручения награды The Best Awards», – сказано в сообщении.

Напомним, ответная встреча между сине-гранатовыми и клубом из Бильбао состоится в среду, 11 января. Начало – в 23:15 по московскому времени.