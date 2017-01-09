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    Пасторе пока не готов приступить к полноценным тренировкам

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе все еще не восстановился от повреждения. 27-летнего игрока продолжают беспокоить болевые ощущения в правом колене. Напомним, аргентинец травмировался в поединке 13-го тура Лиги 1 с «Нантом» (2:0) 19 ноября, в котором был вынужден покинуть поле уже через восемь минут после выхода на замену.

    Из-за повреждений Пасторе пропустил большую половину осенней части сезона. В текущем чемпионате Франции на данный момент он провел лишь пять игр, не отметившись ни одним результативным действием.

    Источник: L' Equipe

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    09.01.2017 13:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 9 января 2017, 13:17

      Кажется он больше не выйдет в этом сезоне

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