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Кокорин зарабатывает меньше Дзюбы и Хави Гарсии в «Зените»

9 января 2017, 08:31
42

Футбольный клуб «Зенит» является не только одним из самых богатых в России, но и в Европе. Стали известны «чистые» зарплаты футболистов клуба из Санкт-Петербурга, без учета премиальных, сообщает сайт болельщиков команды.

Хави Гарсия – 4,5 миллиона евро в год

Артем Дзюба – 3,6

Александр Кокорин – 3,5

Олег Шатов – 2,5

Жулиано – 2,4

Доменико Кришито – 2,2

Игорь Смольников – 2,2

Артур Юсупов – 2,0

Николас Ломбертс – 2,0

Александр Анюков – 2,0

Луиш Нету – 2,0

Мигель Данни – 2,0

Юрий Лодыгин – 2,0

Роберт Мак – 1,3

Александр Кержаков – 1,1

После продажи Халка, Гарая и Витселя «Зенит» смог разгрузить зарплатную ведомость на общую сумму в 16 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Хави Гарсия
Комментарии (42)
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FCZenit1990
1483940279
Везде корреспонденты суют свой нос некуда попало
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franck_ribery
1483941054
Всего один вопрос - ЗА ЧТО?????
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Обер-КанцлерЪ
1483941235
Юсупов - 2 евромульта - вот это действительно вопрос "ЗА ЧТО ????"
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Garrincha58
1483941957
Гарсия не должен столько получать, а про Юсупова вообще молчу хорошо устроился, игрок уровня ФНЛ получает на уровне средних игроков АПЛ это возможно только у нас и то в Зените или Рубине!!!
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FanatSerj
1483948044
Это список тех у кого "мечты" сбылись? ))
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Аскорбин
1483948595
Огласите зарплату всех игроков и функционеров РФПЛ.
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APchelov
1483949242
Афигеть! Чем безполезнее игрок, тем выше его зарплата
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neofizer
1483949799
это работяги зарабатывают на заводах и фабриках,а эти контракты отбывают,напялив майку и бутсы с клеймом спонсоров пешком ходя по полю.
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sochi-2013
1483951098
Я знаю людей, которые не могут оплатить газ по нынешним ценам, а подорожание не за горами.
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Bisikleta
1483951701
А Артурчик (а скорее всего его агент) молодец)) основательно являясь игроком, который в большинстве своем протирает лавочку, иметь зп в 2 млн...
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