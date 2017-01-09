Кокорин зарабатывает меньше Дзюбы и Хави Гарсии в «Зените»

Футбольный клуб «Зенит» является не только одним из самых богатых в России, но и в Европе. Стали известны «чистые» зарплаты футболистов клуба из Санкт-Петербурга, без учета премиальных, сообщает сайт болельщиков команды.
Хави Гарсия – 4,5 миллиона евро в год
Артем Дзюба – 3,6
Александр Кокорин – 3,5
Олег Шатов – 2,5
Жулиано – 2,4
Доменико Кришито – 2,2
Игорь Смольников – 2,2
Артур Юсупов – 2,0
Николас Ломбертс – 2,0
Александр Анюков – 2,0
Луиш Нету – 2,0
Мигель Данни – 2,0
Юрий Лодыгин – 2,0
Роберт Мак – 1,3
Александр Кержаков – 1,1
После продажи Халка, Гарая и Витселя «Зенит» смог разгрузить зарплатную ведомость на общую сумму в 16 миллионов евро.
Источник: Бомбардир.ру