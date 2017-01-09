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    Кокорин зарабатывает меньше Дзюбы и Хави Гарсии в «Зените»

    Футбольный клуб «Зенит» является не только одним из самых богатых в России, но и в Европе. Стали известны «чистые» зарплаты футболистов клуба из Санкт-Петербурга, без учета премиальных, сообщает сайт болельщиков команды.

    Хави Гарсия – 4,5 миллиона евро в год

    Артем Дзюба – 3,6

    Александр Кокорин – 3,5

    Олег Шатов – 2,5

    Жулиано – 2,4

    Доменико Кришито – 2,2

    Игорь Смольников – 2,2

    Артур Юсупов – 2,0

    Николас Ломбертс – 2,0

    Александр Анюков – 2,0

    Луиш Нету – 2,0

    Мигель Данни – 2,0

    Юрий Лодыгин – 2,0

    Роберт Мак – 1,3

    Александр Кержаков – 1,1

    После продажи Халка, Гарая и Витселя «Зенит» смог разгрузить зарплатную ведомость на общую сумму в 16 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 08:31
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 11 января 2017, 12:42

      Керж лошара..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 января 2017, 01:29

      А МЯСНЫЕ НЕФТЯННИКИ ЧТО ДЕЛАЮТ.

      1
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      Рейтинг: +176

      gencha19 9 января 2017, 15:50

      Вот что газ природный всенародный делает. Из дуба не буратин а футболистов.

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 9 января 2017, 15:19

      вот что лимит делает, выгнать всю шушару с русскими паспортами, все равно нету сборной, а рфпл смотреть будет приятнее с жулианами и маками

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 9 января 2017, 15:12

      Это бревно кокошу надо вообще выгнать из команды..зачем платить деньги человеку который ни хера не умеет в футбол играть?? не понимаю Зенит..

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 9 января 2017, 15:11

      Жулиано и Мак получают как одно бревно дзюба, а играют раз в 5 лучше
      Юсупов и Данни , зарплата одна, а сравнивать как жопу с пальцем

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 января 2017, 14:27

      Бедный Саша...

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 9 января 2017, 14:00

      несчастные звезды!!!!наверно голодают..на первых местах все паспортисты!!!!выводы сделаете сами

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 января 2017, 12:54

      Вот опубликовали бы такие списки у других команд РФПЛ, хотя бы 1-ю половину
      команд премьер лиги. Еще бы опубликовали зарплату бездельников РФС и РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 9 января 2017, 12:36

      бедняжка...обнищал совсем.

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