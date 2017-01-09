Кокорин зарабатывает меньше Дзюбы и Хави Гарсии в «Зените»

Футбольный клуб «Зенит» является не только одним из самых богатых в России, но и в Европе. Стали известны «чистые» зарплаты футболистов клуба из Санкт-Петербурга, без учета премиальных, сообщает сайт болельщиков команды.

Хави Гарсия – 4,5 миллиона евро в год

Артем Дзюба – 3,6

Александр Кокорин – 3,5

Олег Шатов – 2,5

Жулиано – 2,4

Доменико Кришито – 2,2

Игорь Смольников – 2,2

Артур Юсупов – 2,0

Николас Ломбертс – 2,0

Александр Анюков – 2,0

Луиш Нету – 2,0

Мигель Данни – 2,0

Юрий Лодыгин – 2,0

Роберт Мак – 1,3

Александр Кержаков – 1,1

После продажи Халка, Гарая и Витселя «Зенит» смог разгрузить зарплатную ведомость на общую сумму в 16 миллионов евро.