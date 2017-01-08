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  • Президент «Урала»: «Зарплата игрока из клуба, живущего на бюджетные деньги, не должна превышать 1 миллион в месяц»

Президент «Урала»: «Зарплата игрока из клуба, живущего на бюджетные деньги, не должна превышать 1 миллион в месяц»

8 января 2017, 22:34
17

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что футболисты, которые представляют клубы, живущие на бюджетные деньги, должны зарабатывать не более 1 миллиона рублей в месяц. По его словам, именно такие зарплаты получают игроки екатеринбургской команды.

– Адекватные цифры – это сколько? Какой должна быть средняя зарплата игрока клуба РФПЛ?

– Понимаете, хозяин-барин. Богатые клубы, которые играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы сами вправе определять зарплаты своим игрокам.

– А клубы, которые живут на бюджетные деньги?

– Не больше миллиона рублей.

– В месяц?

– Да. И то это, на мой взгляд, уже хорошо. Можно и меньше платить.

– В «Урале» такие зарплаты?

– В среднем – да. Есть и выше. Но понимаете, в чем проблема. У клубов порой толком нет денег, а они начинают конкурировать между собой. Чтобы переманить игрока, предлагают футболисту в два раза больше, чем в «Урале» и Томске. А потом…

– Что потом?

– А потом у этого клуба не хватает средств на зарплаты игрокам. Так вы изначально рассчитываете свой бюджет! А то реально завышаете цифры, а затем кричите «караул»! Живите по средствам! Лучше посмотрите на «Амкар». Пермяки с не самым большим бюджетом здорово идут по дистанции. Вот хороший пример для подражания! То есть, нужно как-то по уму развиваться, но ни в коем случае не сокращать число клубов РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (17)
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Nayturs
1483904850
Да может приравнять к средней заработной плате в регионе, лично я бы получая лямчик в Урале не стремился бы дальше никуда. Как в известном мультфильме "...Таити, таити - нас и здесь неплохо кормят.."
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Футболозавр Рекс
1483906727
Я не понимаю... Корите меня, минусите меня, но. Врач, полицейский, тётенька, которая принимает у вас документы на паспорт и другие, в общем-то, полезные люди получают зарплату из бюджета. И эта зарплата в десятки раз меньше 1 млн. рублей. А молодой здоровый тупой детина получает этот 1 млн. Я люблю футбол, но он не должен быть бюджетным. Никогда и ни за что.
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Футболозавр Рекс
1483909826
Возьмем этот же "Урал". Он находится в зоне вылета. На медали, еврокубки он не претендует и претендовать вряд ли сможет. Это факт. Но они, и это мы только что прочитали в статье, тратят десятки млн. бюджетных рублей в месяц. Посещаемость фк "Урал" в среднем 6257. Население города Екатеринбурга 1 444 439. Все эти цифры легко находятся в гугле. Скажите мне-дураку, умные люди, кому нужен такой футбол?
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DIDI 23
1483910552
Если в стране ограничить максимальную з.п. размером в 10 минималок. не только футболистам, но и депутатам, то сразу минималка вырастет до 100 тыс.
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Nesterenko
1483929185
Миллион рублей в месяц для футболиста - это нормально? Вы что шутите? За что? За то, чтобы играть в унылый футбол да еще и продавать матчи?
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sprint5
1483937396
дать такую зарплату из бюджета -это сумашествие
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OldenVad
1483939003
60-100 тыс. рублей в месяц, не больше.
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Томь вперёд
1483940134
А не ох...и ли вы часом уважаемый Г.Иванов бюджетные деньги на этих бездарей тратить. Может лучше отдать их тем, кто в них действительно нуждается!
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Fan Loko mik
1483949819
Зачем вообще нужны бюджетные клубы в РФПЛ? Пусть играют в ФНЛ и ниже, с зарплатой не более 30 000 р в месяц. В РФПЛ должны играть клубы со стопроцентным частным капиталом! Мало у нас в стране проблем для бюджета, так ещё и футболистов содержать!
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richi
1483953005
Надо вообще сделать закрытую лигу, возможно из 2-х дивизионов, к примеру А и Б, если хватит клубов. Клубы отобрать не по спортивному принцыпу, а при определенных финансовых гарантиях каждого клуба и наличии оборудованного стадиона. Соревнования проводить по системе осень-весна. Всех остальных разделить на дивизионы или лиги с потолком зарплат. И разыгрывать отдельные первенства по системе весна-осень. Все встанет на свои места. Плюсом как вариант создать Российскую Азиатскую Лигу, где победители будут заявляться в азиатские Кубки.
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