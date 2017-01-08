Президент «Урала»: «Зарплата игрока из клуба, живущего на бюджетные деньги, не должна превышать 1 миллион в месяц»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что футболисты, которые представляют клубы, живущие на бюджетные деньги, должны зарабатывать не более 1 миллиона рублей в месяц. По его словам, именно такие зарплаты получают игроки екатеринбургской команды.

– Адекватные цифры – это сколько? Какой должна быть средняя зарплата игрока клуба РФПЛ?

– Понимаете, хозяин-барин. Богатые клубы, которые играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы сами вправе определять зарплаты своим игрокам.

– А клубы, которые живут на бюджетные деньги?

– Не больше миллиона рублей.

– В месяц?

– Да. И то это, на мой взгляд, уже хорошо. Можно и меньше платить.

– В «Урале» такие зарплаты?

– В среднем – да. Есть и выше. Но понимаете, в чем проблема. У клубов порой толком нет денег, а они начинают конкурировать между собой. Чтобы переманить игрока, предлагают футболисту в два раза больше, чем в «Урале» и Томске. А потом…

– Что потом?

– А потом у этого клуба не хватает средств на зарплаты игрокам. Так вы изначально рассчитываете свой бюджет! А то реально завышаете цифры, а затем кричите «караул»! Живите по средствам! Лучше посмотрите на «Амкар». Пермяки с не самым большим бюджетом здорово идут по дистанции. Вот хороший пример для подражания! То есть, нужно как-то по уму развиваться, но ни в коем случае не сокращать число клубов РФПЛ.