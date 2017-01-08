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    Президент «Урала»: «Зарплата игрока из клуба, живущего на бюджетные деньги, не должна превышать 1 миллион в месяц»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что футболисты, которые представляют клубы, живущие на бюджетные деньги, должны зарабатывать не более 1 миллиона рублей в месяц. По его словам, именно такие зарплаты получают игроки екатеринбургской команды.

    – Адекватные цифры – это сколько? Какой должна быть средняя зарплата игрока клуба РФПЛ?

    – Понимаете, хозяин-барин. Богатые клубы, которые играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы сами вправе определять зарплаты своим игрокам.

    – А клубы, которые живут на бюджетные деньги?

    – Не больше миллиона рублей.

    – В месяц?

    – Да. И то это, на мой взгляд, уже хорошо. Можно и меньше платить.

    – В «Урале» такие зарплаты?

    – В среднем – да. Есть и выше. Но понимаете, в чем проблема. У клубов порой толком нет денег, а они начинают конкурировать между собой. Чтобы переманить игрока, предлагают футболисту в два раза больше, чем в «Урале» и Томске. А потом…

    – Что потом?

    – А потом у этого клуба не хватает средств на зарплаты игрокам. Так вы изначально рассчитываете свой бюджет! А то реально завышаете цифры, а затем кричите «караул»! Живите по средствам! Лучше посмотрите на «Амкар». Пермяки с не самым большим бюджетом здорово идут по дистанции. Вот хороший пример для подражания! То есть, нужно как-то по уму развиваться, но ни в коем случае не сокращать число клубов РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2017 22:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1126

      richi 9 января 2017, 12:10

      Надо вообще сделать закрытую лигу, возможно из 2-х дивизионов, к примеру А и Б, если хватит клубов. Клубы отобрать не по спортивному принцыпу, а при определенных финансовых гарантиях каждого клуба и наличии оборудованного стадиона. Соревнования проводить по системе осень-весна. Всех остальных разделить на дивизионы или лиги с потолком зарплат. И разыгрывать отдельные первенства по системе весна-осень. Все встанет на свои места.
      Плюсом как вариант создать Российскую Азиатскую Лигу, где победители будут заявляться в азиатские Кубки.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 9 января 2017, 11:16

      Зачем вообще нужны бюджетные клубы в РФПЛ? Пусть играют в ФНЛ и ниже, с зарплатой не более 30 000 р в месяц. В РФПЛ должны играть клубы со стопроцентным частным капиталом! Мало у нас в стране проблем для бюджета, так ещё и футболистов содержать!

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 января 2017, 08:35

      А не ох...и ли вы часом уважаемый Г.Иванов бюджетные деньги на этих бездарей тратить. Может лучше отдать их тем, кто в них действительно нуждается!

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 9 января 2017, 08:16

      60-100 тыс. рублей в месяц, не больше.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 января 2017, 07:49

      дать такую зарплату из бюджета -это сумашествие

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 9 января 2017, 07:16

      Зарплата учителей живущих на бюджетные деньги не превышает 30000 в месяц...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 января 2017, 05:33

      Миллион рублей в месяц для футболиста - это нормально? Вы что шутите? За что? За то, чтобы играть в унылый футбол да еще и продавать матчи?

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 9 января 2017, 05:23

      Клубов,существующих за счёт гос.казны, вообще не должно существовать.

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 9 января 2017, 00:35

      Може за неимением бюджета сможет пробиться бизнес?

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 января 2017, 00:22

      Если в стране ограничить максимальную з.п. размером в 10 минималок. не только футболистам, но и депутатам, то сразу минималка вырастет до 100 тыс.

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