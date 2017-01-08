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    «Урал» через РФС требует от Скрипченко компенсации в размере трех зарплат

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб подал в РФС жалобу на бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко, требуя от него денежной компенсации в размере трех зарплат. Напомним, 1 ноября белорусский специалист по собственному желанию покинул «шмелей», а позднее возглавил «Крылья Советов».

    – Вы говорили, что Вадим Скрипченко, ушедший из «Урала», должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?

    – Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.

    – Речь идет именно о трех зарплатах?

    – Ну конечно! Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья»... Мы же взрослые люди, все все понимают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2017 19:23
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