«Урал» через РФС требует от Скрипченко компенсации в размере трех зарплат

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб подал в РФС жалобу на бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко, требуя от него денежной компенсации в размере трех зарплат. Напомним, 1 ноября белорусский специалист по собственному желанию покинул «шмелей», а позднее возглавил «Крылья Советов».

– Вы говорили, что Вадим Скрипченко, ушедший из «Урала», должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?

– Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.

– Речь идет именно о трех зарплатах?

– Ну конечно! Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья»... Мы же взрослые люди, все все понимают.