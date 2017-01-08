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    Наталья Шустикова: «Уверена, что решение уволить Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий»

    Вдова бывшего тренера ЦСКА Сергея Шустикова рассказала подробности ухода специалиста из армейского клуба. Наталья Шустикова выразила уверенность, что решение об увольнении ее мужа принимал тогдашний главный тренер команды Леонид Слуцкий.

    «Для Сережи это был страшный удар. Яма, в которую положили и заживо закопали. Помню, уже осенью позвонил ему кто-то из друзей, коснулись темы ухода из ЦСКА. Сережа обронил: «Сейчас-то отпустило. Месяцев девять вообще не мог об этом разговаривать. Начинало трясти…»

    Исходила ли идея уводить Шустикова от Гинера? Нет! Уверена на тысячу процентов, что решение принимал Слуцкий. Такого же мнения придерживался Сережа. В клубе эту версию нам позже подтвердили. Слуцкий ведь даже поговорить с ним не удосужился! Вот что больше всего задело! Мы общались семьями, я знакома с его женой, мамой. И вдруг глухая стена. Сережа звонил, писал.Тот не реагировал. Потом сменил номер.

    Спрятался. Не хватило духу на мужской разговор. А теперь рассказывает в интервью: «Сожалею, что не возобновили общение…» Так что мешало?!» – заявила Наталья.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2017 09:23
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 9 января 2017, 11:09

      спрятался?! не в его летА прятаться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 9 января 2017, 11:08

      А почему вдова умалчивает о причине увольнения?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 8 января 2017, 20:36

      Главное не кто выгнал, а был ли повод!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 8 января 2017, 20:16

      Зачем тогда Слуцкий сменил номер? Пусть скажет кто принимал решение....А он скрывается, не хочет и разговаривать...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > сергей николаевич 9 января 2017, 07:20

      а ты откуда знаешь,что он сменил номер? И как себе представляешь скрывающегося Слуцкого и от кого?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 8 января 2017, 17:49

      Это не правда, уверен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 января 2017, 16:23

      Л. Слуцкий должен как-то ответить на это письмо, кто инициатор увольнения из
      команды С. Шустикова и за что.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > vladimir-7 9 января 2017, 11:07

      Кому должен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 8 января 2017, 15:29

      Не надо сказок. В ЦСКА уже много лет все решения принимает Гинер. Даже , если вдруг эта мысль пошла от Слуцкого, то наверное были основания (например пьянка). Нормальный человек даже друга за пьянку может выгнать. И конечно Гинер знал об этом. Тихонова сколько раз выгоняли из клубов - вообще без причины.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12325

      Вомбат 8 января 2017, 13:39

      Он теперь сожалеет не только, что не возобновил общение с Шустиковым, но и о том, что не получал предложений из топ-лиг по россиянам в составе ЦСКА (была та правда!). В общем, он только Бывалому-67 кажется большим жирафом, а на самом деле, он морально слабый человек, нуждающийся в оправданиях, ради которых горазд приврать.

      -2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 8 января 2017, 13:23

      "Тут поднялся галдёж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей..." (с)

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 8 января 2017, 13:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Посадить должны Слуцкого лет на 5-7 строгача за все его грехи

      -8
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