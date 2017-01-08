Наталья Шустикова: «Уверена, что решение уволить Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий»

Вдова бывшего тренера ЦСКА Сергея Шустикова рассказала подробности ухода специалиста из армейского клуба. Наталья Шустикова выразила уверенность, что решение об увольнении ее мужа принимал тогдашний главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Для Сережи это был страшный удар. Яма, в которую положили и заживо закопали. Помню, уже осенью позвонил ему кто-то из друзей, коснулись темы ухода из ЦСКА. Сережа обронил: «Сейчас-то отпустило. Месяцев девять вообще не мог об этом разговаривать. Начинало трясти…»

Исходила ли идея уводить Шустикова от Гинера? Нет! Уверена на тысячу процентов, что решение принимал Слуцкий. Такого же мнения придерживался Сережа. В клубе эту версию нам позже подтвердили. Слуцкий ведь даже поговорить с ним не удосужился! Вот что больше всего задело! Мы общались семьями, я знакома с его женой, мамой. И вдруг глухая стена. Сережа звонил, писал.Тот не реагировал. Потом сменил номер.

Спрятался. Не хватило духу на мужской разговор. А теперь рассказывает в интервью: «Сожалею, что не возобновили общение…» Так что мешало?!» – заявила Наталья.