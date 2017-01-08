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  • Наталья Шустикова: «Уверена, что решение уволить Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий»

Наталья Шустикова: «Уверена, что решение уволить Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий»

8 января 2017, 09:23
32

Вдова бывшего тренера ЦСКА Сергея Шустикова рассказала подробности ухода специалиста из армейского клуба. Наталья Шустикова выразила уверенность, что решение об увольнении ее мужа принимал тогдашний главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Для Сережи это был страшный удар. Яма, в которую положили и заживо закопали. Помню, уже осенью позвонил ему кто-то из друзей, коснулись темы ухода из ЦСКА. Сережа обронил: «Сейчас-то отпустило. Месяцев девять вообще не мог об этом разговаривать. Начинало трясти…»

Исходила ли идея уводить Шустикова от Гинера? Нет! Уверена на тысячу процентов, что решение принимал Слуцкий. Такого же мнения придерживался Сережа. В клубе эту версию нам позже подтвердили. Слуцкий ведь даже поговорить с ним не удосужился! Вот что больше всего задело! Мы общались семьями, я знакома с его женой, мамой. И вдруг глухая стена. Сережа звонил, писал.Тот не реагировал. Потом сменил номер.

Спрятался. Не хватило духу на мужской разговор. А теперь рассказывает в интервью: «Сожалею, что не возобновили общение…» Так что мешало?!» – заявила Наталья.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Шустиков Сергей
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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la verdad
1483856707
Я не склонен обвинять Слуцкого во всех грехах, но то, что он трус - уверен на 100 %.
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ДАША Д
1483857614
У всех жизнь такая. Запасной аэродром нужно готовить заранее.
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Антибиотик
1483863748
Если Шустиков после своего увольнения так нервничал и не смог себя взять в руки, то как он вообще хотел работать на тренерском поприще? Каждый тренер множество раз испытывает и взлеты и падения. В любом случае если человек таким образом теряет самообладание, то рано или поздно это инсульт или инфаркт. К сожалению. А на Слуцкого всех собак вешать не нужно.
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mihail200606
1483865622
Жаль мужика .. Но так переживать может и не стоило.. сразу принимать чью то сторону нельзя, никто из нас не знает, что у них там было на самом деле
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СашкаГуров
1483866585
бла бла бла
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olic29ivica
1483867756
Все эти жены когда начинают лезть в мужские дела и трещать хрень уже надоели, жалко что человек из жизни ушел не разруливши ситуацию, конечно каждому человеку будет грустно что не попросил прощения за то или иное, не важно за что, вот Слуцкому и тяжело на душе, а бабам надо помалкивать побольше в наше время
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spartach n1
1483868861
Давно ясно слуц гавно
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xColaz
1483870232
Посадить должны Слуцкого лет на 5-7 строгача за все его грехи
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Bivaliy67
1483870989
"Тут поднялся галдёж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей..." (с)
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Вомбат
1483871960
Он теперь сожалеет не только, что не возобновил общение с Шустиковым, но и о том, что не получал предложений из топ-лиг по россиянам в составе ЦСКА (была та правда!). В общем, он только Бывалому-67 кажется большим жирафом, а на самом деле, он морально слабый человек, нуждающийся в оправданиях, ради которых горазд приврать.
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