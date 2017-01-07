Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лестер» готов потратить на трансфер Ачерби более 9 миллионов

    «Лестер» готов сделать предложение «Сассуоло» о приобретении защитника Франческо Ачерби в размере 9,3 миллиона евро. Ранее уже сообщалось, что видеть 28-летнего игрока в команде хочет лично главный тренер «лис» Клаудио Раньери. Ожидается, что официальный запрос будет отправлен черно-зеленым английским клубом на следующей неделе.

    По информации СМИ, претендентами на итальянца также являются «Интер» и «Спартак».

    В нынешнем розыгрыше Серии А Ачерби принял участие в 18-и встречах, забил три гола и заработал три желтые карточки.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2017 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11