«Лестер» готов потратить на трансфер Ачерби более 9 миллионов

«Лестер» готов сделать предложение «Сассуоло» о приобретении защитника Франческо Ачерби в размере 9,3 миллиона евро. Ранее уже сообщалось, что видеть 28-летнего игрока в команде хочет лично главный тренер «лис» Клаудио Раньери. Ожидается, что официальный запрос будет отправлен черно-зеленым английским клубом на следующей неделе.

По информации СМИ, претендентами на итальянца также являются «Интер» и «Спартак».

В нынешнем розыгрыше Серии А Ачерби принял участие в 18-и встречах, забил три гола и заработал три желтые карточки.