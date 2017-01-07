Мбиа: «Хочу играть в Серии А за «Ювентус», «Милан» или «Интер»

Хавбек «Хэбэй Чайна Форчун» Стефан Мбиа заявил, что готов покинуть китайский чемпионат ради переезда в Серию А. 30-летний камерунец перешел в клуб из Поднебесной в январе прошлого года из «Трабзонспора».

«Я не играл в Италии, но было бы здорово переехать в Серию А. За какую команду мне хотелось бы выступать? «Ювентус», «Милан» или «Интер», – сказа Мбиа.

Помимо «Хэбэй Чайна Форчун» и «Трабзонспора», Мбиа ранее защищал цвета таких клубов, как «Ренн», «Марсель», «КПР» и «Севилья».