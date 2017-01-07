Тайсон пообещал отработать контракт с «Шахтером» до конца

Полузащитник «Шахтера» Тайсон заявил, что в его планах отработать контракт с клубом до конца. Напомним, что соглашение бразильца рассчитано до зимы 2017 года.

«Агент интересовался у меня, хочу ли я вернуться в «Интернасьонал». Я сказал, что хочу. Более того, я уже проводил встречу с руководством клуба. Но покинуть «Шахтер» сейчас очень сложно. Уже летом у меня будет возможность подписать предварительный контракт с другим клубом.

Я считаю нужным отработать соглашение с «Шахтером» до конца», – сказал Тайсон.