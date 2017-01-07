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    Тайсон пообещал отработать контракт с «Шахтером» до конца

    Полузащитник «Шахтера» Тайсон заявил, что в его планах отработать контракт с клубом до конца. Напомним, что соглашение бразильца рассчитано до зимы 2017 года.

    «Агент интересовался у меня, хочу ли я вернуться в «Интернасьонал». Я сказал, что хочу. Более того, я уже проводил встречу с руководством клуба. Но покинуть «Шахтер» сейчас очень сложно. Уже летом у меня будет возможность подписать предварительный контракт с другим клубом.

    Я считаю нужным отработать соглашение с «Шахтером» до конца», – сказал Тайсон.

    Источник: Globo

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    07.01.2017 06:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 7 января 2017, 10:46

      Переходил бы в Зенит!!!

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