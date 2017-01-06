Тошич: «Контакты с «Трабзонспором» были, но я хочу продлить контракт с ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Трабзонспор». Сербский футболист заявил, что в настоящее время он не думает об уходе из московского клуба.

«Да, это правда, контакты были, но на данный момент я об этом не думаю. Я связан с ЦСКА, здесь я выступаю уже шесть лет, и мой нынешний приоритет – новый контракт. На следующей неделе я отправлюсь в Москву, мы начинаем подготовку. Мы сядем за стол переговоров, после чего все станет известно.

Из «Трабзонспора звонили ко мне, но я думаю только о ЦСКА, а уже затем о других командах», – сказал Тошич.