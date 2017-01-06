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    Тошич: «Контакты с «Трабзонспором» были, но я хочу продлить контракт с ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Трабзонспор». Сербский футболист заявил, что в настоящее время он не думает об уходе из московского клуба.

    «Да, это правда, контакты были, но на данный момент я об этом не думаю. Я связан с ЦСКА, здесь я выступаю уже шесть лет, и мой нынешний приоритет – новый контракт. На следующей неделе я отправлюсь в Москву, мы начинаем подготовку. Мы сядем за стол переговоров, после чего все станет известно.

    Из «Трабзонспора звонили ко мне, но я думаю только о ЦСКА, а уже затем о других командах», – сказал Тошич.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 18:07
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 7 января 2017, 06:22

      сезон еще отыграет, уважуха Тошичу ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 6 января 2017, 20:22

      Тошич сдал за последнее время..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 6 января 2017, 18:44

      Трабзонспор??? пффф.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 января 2017, 18:44

      правильно рассуждает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 6 января 2017, 18:15

      «Галатасарай» предложил ЦСКА 3,5 миллиона за Витиньо

      0
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