Доронченко ушел из «Анжи», начальником клуба назначен бывший судья Егоров

«Анжи» сообщил о о кадровых изменениях в клубе. У махачкалинской команды появился новый заместитель генерального директора, а также спортивный директор.

«Заместителем генерального директора стал Эльдар Исаев. Спортивным директором назначен Александр Танцюра. Занимавший эту должность Сергей Доронченко и его заместитель Сергей Марушко, а также начальник селекционного отдела Николай Хлыстунов покидают «Анжи».

Советником президента «Анжи» Османа Кадиева станет Владимир Шуклин. Начальником команды назначен известный в прошлом футбольный арбитр Игорь Егоров. О других изменениях мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении «Анжи».