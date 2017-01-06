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    Доронченко ушел из «Анжи», начальником клуба назначен бывший судья Егоров

    «Анжи» сообщил о о кадровых изменениях в клубе. У махачкалинской команды появился новый заместитель генерального директора, а также спортивный директор.

    «Заместителем генерального директора стал Эльдар Исаев. Спортивным директором назначен Александр Танцюра. Занимавший эту должность Сергей Доронченко и его заместитель Сергей Марушко, а также начальник селекционного отдела Николай Хлыстунов покидают «Анжи».

    Советником президента «Анжи» Османа Кадиева станет Владимир Шуклин. Начальником команды назначен известный в прошлом футбольный арбитр Игорь Егоров. О других изменениях мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении «Анжи».

    Источник: ФК «Анжи»

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    06.01.2017 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +82

      Mi6 6 января 2017, 19:37

      Егоров точно знает все выходы и входы российского футбола

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 января 2017, 18:49

      Анжи- клуб для экспериментов и опытов, очень жаль

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 января 2017, 17:54

      Ой друзья,этот Доронченко и у нас в Армавире руководил и в Кубани был замечен! Думаю и после Анжи где-нибудь пристроится!

      1
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      Рейтинг: +114

      werty 6 января 2017, 17:39

      Зачем нужны нормальные игроки? И молодежка сойдет, если есть Егоров и его связи в судействе (надеюсь это просто шутка, а не пророчество)

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 января 2017, 17:30

      Егоров круче Доронченко...Пс-пс,ахринеть...

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