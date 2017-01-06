Пике: «Вопрос выхода в четвертьфинал остается открытым»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил шансы своей команды на выход в следующий раунд турнира после поражения в первом матче 1/8 финала Кубка Испании от «Атлетика» из Бильбао.

«Нельзя сказать, что у «Барселоны» плохой результат. Хозяева поля оказывали на нас большое давление, но на протяжении всей встречи мы выглядели лучше. Нам удалось добиться того, чтобы соперник останавливал нас посредством нарушения правил. В результате он остался в меньшинстве.

На мой взгляд, вопрос выхода в четвертьфинал остается открытым», – сказал Пике.

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» закончился со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 11 января на «Камп Ноу».