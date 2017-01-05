Эвра может продолжить карьеру в «Валенсии»

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Валенсии». Как сообщает источник, испанский клуб находится в поисках усиления линии обороны и готов подписать контракт с 35-летним французом. Сам игрок ранее заявлял, что хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал с 2006 по 2014 год.

По данным Transfermarkt, стоимость Эвра составляет 1 миллион евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Ювентус» в Серии А шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.