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    Эвра может продолжить карьеру в «Валенсии»

    Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Валенсии». Как сообщает источник, испанский клуб находится в поисках усиления линии обороны и готов подписать контракт с 35-летним французом. Сам игрок ранее заявлял, что хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал с 2006 по 2014 год.

    По данным Transfermarkt, стоимость Эвра составляет 1 миллион евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Ювентус» в Серии А шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.01.2017 23:48
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