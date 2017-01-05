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    Кэхилл: «В «Челси» разочарованы тем, что не сумели установить рекорд»

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл остался расстроен поражением от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 20-го тура АПЛ. Напомним, что синие до этого побеждали в 13 играх кряду.

    «Нам не хватало резкости и скорости, которые присутствовали ранее в нашей игре, это стало причиной неудачи. Мы совершали неточные передачи, перемещали мяч не так быстро, как в предыдущих матчах, и показали игру ниже того уровня, который демонстрировали в последние недели. В подобных матчах всегда нужно показывать высокий уровень футбола.

    Мы пропустили первый мяч в самый неподходящий момент. Это был гол в раздевалку. У них топ-команда, надо отдать им должное, и мы поплатились за свою игру. Они забили два очень похожих гола, поэтому мы рассмотрим это и проанализируем. Мы проделали невероятную работу, чтобы идти на первом месте с отрывом от соперников, поэтому нам просто надо встряхнуться и двигаться дальше.

    Мы разочарованы тем, что проиграли матч, расстроены, что не сумели установить рекорд, но мы установили рекорд по количеству побед в течение одного сезона, и это то, чем нам стоит гордиться. Все мы стали частью этого, а одно поражение в 14 матчах — невероятное достижение. Это была выдающаяся серия, печально, что она завершилась.

    Позитивный момент заключается в том, что мы проиграли всего один матч в 14 встречах, поэтому психологически у нас не должно быть проблем. У нас в команде сильные личности. Мы не собираемся переживать по поводу случившегося целую неделю. Нам нужно идти дальше, готовиться к кубковой игре, после чего попробовать начать новую победную серию в чемпионате на следующей неделе», – сказал Кэхилл.

    Источник: ФК «Челси»

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    05.01.2017 17:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 5 января 2017, 19:27

      Я ставил на шпор.

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