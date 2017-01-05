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    Акинфеев: «Пропущенные мячи? По большому счету мне это все не важно»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что не обращает внимание на критику в свой адрес. Вратарь дал понять, что с годами у него появились дела поважнее футбола.

    – Вбила ваше имя в поиск и первым делом увидела новость: «Игорь Акинфеев пропустил такой-то мяч». Стало как-то обидно за вас, все-таки игра командная, а крайний всегда вратарь…

    – По большому счету мне это все не важно. В футбол я играю очень давно, на высоком уровне, и я знаю: что бы ни происходило со всей командой, доставаться будет именно вратарю. Наверное, любой здравомыслящий человек — не только вратарь, а вообще спортсмен, который себя ценит и который полностью отдается своей работе, — не будет обращать внимания на то, кто и что пишет. Потому что критика сплошь и рядом: критикуют и спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и всех остальных более-менее известных людей... Наверное, с этим надо жить, никуда не деться.

    – Эта «броня» появилась у вас со временем, или вы всегда отличались стойкостью духа?

    – Когда начинаешь карьеру совсем еще юным, не обращаешь внимания на комментарии, потому что тебе хочется только играть и выигрывать, ты получаешь от этого удовольствие. А когда тебе тридцать и у тебя есть семья, футбол становится работой, и тебе некогда думать о чем-то еще. Скажу честно, таким фанатиком, как раньше, когда у меня не было ни жены, ни детей, я, наверное, уже не буду.

    Тренировка, конечно, по-прежнему мое любимое дело, а футбол — смысл моей жизни и мой заработок, но все равно семья теперь на первом месте. После тренировки, после игр, не глядя ни на какие комментарии и не читая прессы, я еду домой, меня там встречают, и мне там хорошо, – приводит слова Акинфеева «ОК!».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2017 13:35
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 января 2017, 10:40

      Игорь, если тебе всё равно, то побольше бы таких автоголов, как с Тоттенхэмом!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 января 2017, 02:47

      Не верю, это он "хорохориться" перед камерой, ну не может ему быть "всё равно", как и любому настоящему футболисту...

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 января 2017, 18:27

      Слесаря за брак штрафуют и выгоняют с работы.
      Халявщик, как и наши футболёры.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 января 2017, 16:32

      Отл вратарь за него в ЛЧ! Я в букмекерской, ставка всегда проходил!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 января 2017, 15:56

      Слишком долго он стоял без замен, были моменты, когда голкиперу можно было бы дать и отдохнуть, но нет - ставили и ставили. За долгий период накопилась физическая и главное - психологическая усталость. Отсюда и все проблемы и порой резкие ответы в интервью.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 января 2017, 15:51

      Балаболка,по жизни быдловатый и туповатый,поэтому не приемлет критики !
      А вообще то есть за что.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > spartach n1 5 января 2017, 19:23

      уважаемый! Назови и докажи,кто лучше Игорька и чем?

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > за ЦСКА с 1980г 5 января 2017, 20:56

      Скажи кто хуже этого клована ?

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 января 2017, 15:28

      Стоит задуматься, если вратарю не важно, что он пропускает мячи.

      3
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      Рейтинг: +24

      seawave 5 января 2017, 15:26

      Да конечно, чего уж там..! Пропущенные мячи для вратаря? - хрень какая - не, не слышал..)

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 5 января 2017, 14:22

      Акинфееву кроме кубка России и чемпионата России ничего ни выиграть, вот он и стал похуистом. С такими словами надо на пенсию.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > СЛАВА 81 5 января 2017, 19:26

      А кто по твоему Кубок УЕФА выиграл? И если Игорь уйдёт на пенсию,кто играть то будет? Обоснуй..

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > за ЦСКА с 1980г 5 января 2017, 20:07

      Это было давно, еще раньше сборная ЧЕ выиграла. Нет подпитки победами. Если Спартак выиграет за 10 лет, 5-6 ЧР И 3-4 КР это тоже надоедает. Судя по словам Акинфеева, ему также надоело ему нужны перемены , а перемен не предвидятся.

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 5 января 2017, 14:19

      Неправильно, это и есть очень важно-не пропускать!

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