Акинфеев: «Пропущенные мячи? По большому счету мне это все не важно»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что не обращает внимание на критику в свой адрес. Вратарь дал понять, что с годами у него появились дела поважнее футбола.

– Вбила ваше имя в поиск и первым делом увидела новость: «Игорь Акинфеев пропустил такой-то мяч». Стало как-то обидно за вас, все-таки игра командная, а крайний всегда вратарь…

– По большому счету мне это все не важно. В футбол я играю очень давно, на высоком уровне, и я знаю: что бы ни происходило со всей командой, доставаться будет именно вратарю. Наверное, любой здравомыслящий человек — не только вратарь, а вообще спортсмен, который себя ценит и который полностью отдается своей работе, — не будет обращать внимания на то, кто и что пишет. Потому что критика сплошь и рядом: критикуют и спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и всех остальных более-менее известных людей... Наверное, с этим надо жить, никуда не деться.

– Эта «броня» появилась у вас со временем, или вы всегда отличались стойкостью духа?

– Когда начинаешь карьеру совсем еще юным, не обращаешь внимания на комментарии, потому что тебе хочется только играть и выигрывать, ты получаешь от этого удовольствие. А когда тебе тридцать и у тебя есть семья, футбол становится работой, и тебе некогда думать о чем-то еще. Скажу честно, таким фанатиком, как раньше, когда у меня не было ни жены, ни детей, я, наверное, уже не буду.

Тренировка, конечно, по-прежнему мое любимое дело, а футбол — смысл моей жизни и мой заработок, но все равно семья теперь на первом месте. После тренировки, после игр, не глядя ни на какие комментарии и не читая прессы, я еду домой, меня там встречают, и мне там хорошо, – приводит слова Акинфеева «ОК!».