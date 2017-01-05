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  • Акинфеев: «Пропущенные мячи? По большому счету мне это все не важно»

Акинфеев: «Пропущенные мячи? По большому счету мне это все не важно»

5 января 2017, 13:35
41

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что не обращает внимание на критику в свой адрес. Вратарь дал понять, что с годами у него появились дела поважнее футбола.

– Вбила ваше имя в поиск и первым делом увидела новость: «Игорь Акинфеев пропустил такой-то мяч». Стало как-то обидно за вас, все-таки игра командная, а крайний всегда вратарь…

– По большому счету мне это все не важно. В футбол я играю очень давно, на высоком уровне, и я знаю: что бы ни происходило со всей командой, доставаться будет именно вратарю. Наверное, любой здравомыслящий человек — не только вратарь, а вообще спортсмен, который себя ценит и который полностью отдается своей работе, — не будет обращать внимания на то, кто и что пишет. Потому что критика сплошь и рядом: критикуют и спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и всех остальных более-менее известных людей... Наверное, с этим надо жить, никуда не деться.

– Эта «броня» появилась у вас со временем, или вы всегда отличались стойкостью духа?

– Когда начинаешь карьеру совсем еще юным, не обращаешь внимания на комментарии, потому что тебе хочется только играть и выигрывать, ты получаешь от этого удовольствие. А когда тебе тридцать и у тебя есть семья, футбол становится работой, и тебе некогда думать о чем-то еще. Скажу честно, таким фанатиком, как раньше, когда у меня не было ни жены, ни детей, я, наверное, уже не буду.

Тренировка, конечно, по-прежнему мое любимое дело, а футбол — смысл моей жизни и мой заработок, но все равно семья теперь на первом месте. После тренировки, после игр, не глядя ни на какие комментарии и не читая прессы, я еду домой, меня там встречают, и мне там хорошо, – приводит слова Акинфеева «ОК!».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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panmon
1483613301
Игорь, тебя не должна волновать неудачная серия в ЛЧ, это да. Но как тебе может быть все равно, что ты пропустил гол? Твоя работа заключается в том, чтобы не допустить этого! Разве ты не в курсе?
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la verdad
1483613381
"Тренировка это мое любимое дело, а игры я не люблю - там голы считают" :)))
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VVM1964
1483614388
БОМБАРДИР ДОСТАЛ !!!!! ЗАГОЛОВКИ ОТОРВАНЫ ОТ СМЫСЛА СКАЗАННОГО НА 100 % , ЭТО ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК " ЖЕЛТИЗНЫ " , НЕ ПОРА ЛИ НАЧАТЬ УВАЖАТЬ , ЕСЛИ НЕ СЕБЯ , ТО ХОТЯ БЫ ЧИТАТЕЛЯ И ПРЕКРАТИТЬ ПРОВОКАЦИИ И СТРАВЛИВАНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ , ИЛИ СРАЧ ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ?
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bset
1483614765
Неужели люди не понимают, что сейчас толком конкуренции у Акинфеева нет? Есть Лодыгин, который постоянно нелепые голы пропускает и ему вовсю ищут замену, есть Ребров, который тоже периодически чудит, есть Джанаев, который сегодня звезда, а завтра опять средний игрок, есть Крицюк, который пока что не дотягивает до топ-уровня. Даже если и найдется сейчас замена Акинфееву, то где все эти вратари будут через пару лет? А Акинфеев стабильно играет с начала нулевых!
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СЛАВА 81
1483615366
Акинфееву кроме кубка России и чемпионата России ничего ни выиграть, вот он и стал похуистом. С такими словами надо на пенсию.
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seawave
1483619194
Да конечно, чего уж там..! Пропущенные мячи для вратаря? - хрень какая - не, не слышал..)
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Freyk
1483619326
Стоит задуматься, если вратарю не важно, что он пропускает мячи.
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spartach n1
1483620715
Балаболка,по жизни быдловатый и туповатый,поэтому не приемлет критики ! А вообще то есть за что.
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_Kesh_Suntar_
1483623139
Отл вратарь за него в ЛЧ! Я в букмекерской, ставка всегда проходил!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1483630075
Слесаря за брак штрафуют и выгоняют с работы. Халявщик, как и наши футболёры.
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