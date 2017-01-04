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    Жиру: «Стыдно пропускать три гола. «Арсенал» должен сделать выводы»

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру поделился наблюдениями от матча 20-го тура чемпионата Англии против «Борнмута». Напомним, что «канониры» свели этот поединок вничью, проигрывая со счетом 0:3.

    «Честно говоря, я был уверен, что мы сумеем забить победный гол в этой встрече. Когда вы отыгрываетесь со счетом 0:3, то демонстрируете свой сильный характер. «Арсенал» всегда показывает свою игру и верит в себя.

    Конечно, стыдно пропускать три мяча. Мы должны сделать выводы из своих ошибок», – сказал Жиру.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    04.01.2017 13:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 4 января 2017, 14:44

      ну ты был просто великолепен!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 4 января 2017, 14:43

      Так играть стыдно, черт побери

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