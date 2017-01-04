Жиру: «Стыдно пропускать три гола. «Арсенал» должен сделать выводы»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру поделился наблюдениями от матча 20-го тура чемпионата Англии против «Борнмута». Напомним, что «канониры» свели этот поединок вничью, проигрывая со счетом 0:3.

«Честно говоря, я был уверен, что мы сумеем забить победный гол в этой встрече. Когда вы отыгрываетесь со счетом 0:3, то демонстрируете свой сильный характер. «Арсенал» всегда показывает свою игру и верит в себя.

Конечно, стыдно пропускать три мяча. Мы должны сделать выводы из своих ошибок», – сказал Жиру.