Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нападающий «Тосно» не захотел ехать на просмотр в ЦСКА

    Форвард «Тосно» Евгений Марков не собирается проходить просмотр в ЦСКА, несмотря на интерес к футболисту со стороны московского клуба.

    «Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил позицию нашего клуба», — прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

    В текущем сезоне ФНЛ Марков забил восемь голов в 16-ти матчах.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2017 17:21
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 5 января 2017, 11:23

      тупой лох так в деревне и помрет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 4 января 2017, 09:06

      Так и пропадают у нас игроки в которых есть потенциал, пусть и сидит в своем Тосно до пенсии. После следующего сезона его уже не позовут, т.к. Тосно вылетит из премьеры. А вы больные люди раз так рассуждаете. Наверное дети сидят которые еще не понимают в жизни ничего.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > Ardenn 5 января 2017, 17:18

      Тупой олень. Ты то что понимаешь недообучь. Я и не говорил что тосно плохая команда.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > Ardenn 5 января 2017, 17:20

      Пишу как хочу. А ты только грамматику и знаешь наверное учитель русского.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > Ardenn 5 января 2017, 17:23

      Глупый ты человек в жизни. Вопрос где работаешь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > Ardenn 5 января 2017, 17:28

      Ну вот придумать не можешь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > Ardenn 5 января 2017, 17:28

      А на меня говоришь уроки учи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 4 января 2017, 02:18

      местячковый пиар .... барселону хотят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 3 января 2017, 21:05

      Странно, слуца уже нет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 января 2017, 20:31

      Выйдет с командой в премьер - покажет себя,тогда и можно с уверенностью в себе в команду повыше уровнем(а так как Паченко просидит на скамейке)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 января 2017, 19:49

      Ну вот уже игроки Тосно ЦСКА посылают

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Sergey Z 3 января 2017, 22:53

      О как! Да ты робот пацанчик похоже. Можешь свой череп включить и выключить! Киборги заполонили всю планету!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 3 января 2017, 19:39

      Вот. уважуха. а может просто чувак с головой и понимает, что лучше играть в основе, чем сидеть на лавке.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12325

      Вомбат > Rebrova 3 января 2017, 20:34

      Дело не в этом, просто ехать куда-то ему как-то неохота. Он же сказал - пусть сами ко мне в Тосно едут и пялятся, если им больше делать нечего. А я лучше вздремну.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Вомбат 4 января 2017, 07:50

      вздрочну а не вздремну

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 3 января 2017, 19:13

      Такой молодой,и такой самоуверенный,даже дерзкий... посмотрим что с ним будет дальше...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 > Atoniq 3 января 2017, 19:41

      а чего будет, пару годиков будет на слуху, ну а потом сгинет в небытие, или перейдет в спартак и тому подобным ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 января 2017, 18:56

      Правильно. Нефиг скакать. Расти надо вместе с командой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 января 2017, 18:37

      Хотят пусть так смотрят...забавно. Себе оставьте значит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11