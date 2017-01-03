Нападающий «Тосно» не захотел ехать на просмотр в ЦСКА

Форвард «Тосно» Евгений Марков не собирается проходить просмотр в ЦСКА, несмотря на интерес к футболисту со стороны московского клуба.

«Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил позицию нашего клуба», — прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В текущем сезоне ФНЛ Марков забил восемь голов в 16-ти матчах.