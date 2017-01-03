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Нападающий «Тосно» не захотел ехать на просмотр в ЦСКА

3 января 2017, 17:21
28

Форвард «Тосно» Евгений Марков не собирается проходить просмотр в ЦСКА, несмотря на интерес к футболисту со стороны московского клуба.

«Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА, и я им объяснил позицию нашего клуба», — прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В текущем сезоне ФНЛ Марков забил восемь голов в 16-ти матчах.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тосно Марков Евгений
Комментарии (28)
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ewgen1986
1483456391
Зря второго шанса может не быть, хочет развиватся надо идти в топ клубы и доказывать что в нем не ошиблись.
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B.G.
1483456864
...Марков красавец!
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APchelov
1483459019
Правильно. Нефиг скакать. Расти надо вместе с командой.
Ответить
Atoniq
1483459980
Такой молодой,и такой самоуверенный,даже дерзкий... посмотрим что с ним будет дальше...
Ответить
Rebrova
1483461545
Вот. уважуха. а может просто чувак с головой и понимает, что лучше играть в основе, чем сидеть на лавке.
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Фан666
1483462184
Ну вот уже игроки Тосно ЦСКА посылают
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Gullit 76
1483464686
Выйдет с командой в премьер - покажет себя,тогда и можно с уверенностью в себе в команду повыше уровнем(а так как Паченко просидит на скамейке)
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Mi6
1483466704
Странно, слуца уже нет
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ewgen1986
1483510010
Так и пропадают у нас игроки в которых есть потенциал, пусть и сидит в своем Тосно до пенсии. После следующего сезона его уже не позовут, т.к. Тосно вылетит из премьеры. А вы больные люди раз так рассуждаете. Наверное дети сидят которые еще не понимают в жизни ничего.
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Dobroe Teplo za CSKA
1483604636
тупой лох так в деревне и помрет
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